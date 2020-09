Ritmi latini e swing francese: Bidasoà al JudasVicenza

Bidasoá è un fiume al confine tra Spagna e Francia, da cui questo gruppo ha preso ispirazione per il loro genere musicale: una sonorità in perfetta fusione tra il latino/spagnolo ed il genere swing francese.

I Bidasoá ci accompagneranno per tutta la serata di Sabato 26 Settembre, in una location magica dove poter apprezzare l'arte in tutte le Sue forme.

SABATO DALLE ORE 21:30 ALLE 23:45

Bidasoà @JudasVicenza presso Glam Boutique Hotel Vicenza

Per accedere al Locale suonare il Campanello.