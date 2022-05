“Rita e il giudice”: la storia di una testimone di giustizia

Sabato 7 maggio alle 21 prosegue al Teatro Spazio Bixio di Vicenza la rassegna “Mutazioni 02”, la quindicesima per il palcoscenico del Comune, affidato per la parte artistica e organizzativa a Theama Teatro, e quest’anno proposta in collaborazione con For.The - Centro di formazione teatrale diffuso e con Alta Diffusione - Teatri di Prossimità, sodalizio creato dall’Associazione Res - Rete Spettacolo dal Vivo .

L’appuntamento è con la compagnia padovana Matàz Teatro in “Rita e il giudice. Storia di scelte, padri e mafia”, lavoro che sarà proposto nella sua versione definitiva, elaborata nel corso di una residenza artistica svoltasi al Bixio di recente.

Interpretato a più voci da Evarossella Biolo e scritto e diretto da Marco Artusi, con la revisione del pubblico ministero Vittorio Teresi, lo spettacolo ha per protagonista Rita Atria, testimone di giustizia cresciuta in Sicilia, in una famiglia di mafiosi. A cambiare la sua vita fu l’incontro con Paolo Borsellino: un uomo giusto, che per la prima volta le fece vedere un orizzonte diverso, la possibilità di un’esistenza nuova e libera, lontana da una violenza e una sopraffazione vissute come “normali”. L’assassinio del giudice la spinse, giovanissima, a togliersi la vita. Quel gesto, quell’ennesima vita rubata, ancora oggi non fa che ribadire l’assoluta urgenza di alzare una barriera di legalità contro il crimine organizzato, che solo la società civile può battere e sradicare nel profondo.

Biglietti interi a 12 euro, a 10 i ridotti. Biglietti a 6 euro per i residenti nel Comune di Vicenza (previa prenotazione obbligatoria), grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il Bando Cultura 2021 nell’ambito del progetto “Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte”.

Per informazioni e prenotazioni (consigliate): info@theama.it oppure 0444.322525, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; nel giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18, è attivo il numero 392 1670914. Informazioni anche su www.teatrospaziobixio.com. Il Teatro Spazio Bixio si trova in via Mameli, 4.