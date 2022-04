Ristorante Castelli di Giulietta e Romeo propone il menù di 86 anni fa

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

24 aprile 1936 è nato il ristorante Castelli di Giulietta e Romeo, sul colle di Montecchio Maggiore.

86 annni di storia gloriosa, dove la cucina del territorio è sempre stata protagonista, qui si sono svolti matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, celebrato compleanni e feste di molte generazioni di vicentini. Domenica 24 aprile 2022 per la ricorrenza lo chef Amedeo Sandri proporrà un menù speciale.

Il menù

Una giornata dedicata a quegli anni 30, a quel primo menù di apertura, tanto semplice quanto significativo a livello storico.

Si partiva con il tradizionale riso e bisi, mangiato dal Doge per propiziare la stagione commerciale della repubblica veneziana per poi passare al pollame che veniva allevato nel cortile di tutte le case di campagna.

Ecco quindi il programma del 86 compleanno

• Ore 11.00

Posa della targa per l’entrata del ristorante nella lista regionale dei locali commerciali storici della regione Veneto

• Dalle 12.00

Ristorante aperto con la possibilità di assaggiare il menu dell’inaugurazione del 1936

(Salumi, Risi e bisi, pollo in tecia, torta di mele)

• Dalle 15.00

Gruppo musicale dal vivo

Full kitchen & boogie

EsibizIone di

Monika Grabowska

Gosia Aniokowska

DJ SwingPhony

Maèlindy DJ

• Dalle 19.00

Ristorante alla carta con possibilità di gustare il menù che i nostri amati nonni e bisnonni mangiarono la domenica di 86 anni fa

Entrata libera.