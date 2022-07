Rigoletto: amori, intrighi, inganni e la musica di Verdi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Operaestate Festival prosegue con la lirica il 31 luglio alle 21.00 al Teatro al Castello di Bassano del Grappa, con Rigoletto di Giuseppe Verdi, con l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal Maestro Nicola Simoni, la regia di Giuseppe Emiliani, le scene di Federico Cautero e i costumi di Stefano Nicolao. Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dalla Città di Bassano del Grappa, le Città Palcoscenico e la Regione Veneto e sostenuto dal Ministero della Cultura, dall’Unione Europea e da aziende e Fondazioni “Amici del Festival”.

Nel teatro al Castello di Bassano, dedicato a Tito Gobbi, va in scena una nuova produzione dell’opera di Giuseppe Verdi: Rigoletto, proprio l’opera di cui il celebre baritono bassanese fu acclamatissimo interprete nel ruolo principale. Una nuova produzione per un capolavoro di Verdi, fra le opere più rappresentate del teatro lirico di tutti i tempi: un’opera che, nel tratteggiare figure di eccezionale rilievo drammatico, tra efficace psicologia e straordinaria poesia, continua ad imporsi, punteggiata da celebri arie.

Il nuovo allestimento sarà ispirato alla magnificenza dell'opera di Giulio Romano a Mantova, con immagini virtuali che sfileranno una dietro l’altra secondo una sceneggiatura cinematografica, in una costante dialettica tra interno ed esterno, luce ed ombra, riso e pianto, cinismo e innocente inconsapevolezza, tristezza e gioie feroci, passioni divoranti, vendette e maledizioni.

Su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma “Le roi s’amuse di Victor Hugo”, l’opera è ambientata nel XVI secolo proprio a Mantova e nei suoi dintorni. Rigoletto, buffone di corte, ha una figlia "segreta" di nome Gilda, che è la luce dei suoi occhi, avuta dalla donna tanto amata e ormai morta. Duro e crudele con tutti, con lei è un padre tenerissimo e premuroso che si preoccupa di tenerla lontana dal mondo corrotto della corte. Ma per uno scherzo del destino Gilda è diventata oggetto dell'attenzione del Duca di Mantova, suo giovane padrone e libertino impenitente. Le reazioni alle malefatte del buffone da parte dei cortigiani, daranno il via alla tragedia finale: Gilda sarà rapita dal Duca, Rigoletto pagherà il bandito Sparafucile perché uccida il Duca, ma a morire sarà l'amata figlia.

La nuova produzione vede la collaborazione tra Operaestate Festival, Comune di Padova, Teatro Mario del Monaco di Treviso e Teatro Sociale di Rovigo e si avvale di un cast di cantanti prestigiosi, della direzione musicale di Nicola Simoni e della direzione teatrale di Giuseppe Emiliani che così presenta la sua regia: «Rigoletto è un’opera dominata dalla solitudine… Con lo scenografo Federico Cautero e il costumista Stefano Nicolao, abbiamo condiviso un rigore formale che mira all’essenzialità per meglio esaltare la musica e il canto. Abbiamo creato atmosfere con l’intento di ottenere un equilibrio tra tutti gli elementi senza che uno prevalga sugli altri. Creando un impianto scenico ricco di suggestioni visive, quasi cinematografico, con evidenti rimandi a Mantova, città delle nebbie e degli affreschi sensuali di Giulio Romano». Nel ruolo di Rigoletto Simone Piazzola, in quello del Duca di Mantova Marco Ciaponi, mentre Gilda sarà interpretata da Yulia Merkudinova e Sparafucile da Grigory Shkarupa.

Una serata da non perdere, all’insegna del belcanto, in un castello che porta gli spettatori in un vero viaggio nel tempo.

In caso di maltempo l'evento si terrà presso la Sala Da Ponte.

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it