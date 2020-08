Rifugio Campogrosso: musica, scrittori, visite

Il rifugio Antonio Giuriolo, anche noto come Rifugio Campogrosso, è situato presso il passo di Campogrosso, nel cuore delle Piccole Dolomiti, nelle Prealpi vicentine ad un'altezza di 1457 metri di altitudine. Durante l'estate il rifugio offre una serie di eventi fino alla metà di settembre. Suggestiva è la camminata in sere di luna piena e la vista del cielo durante il periodo delle stelle cadenti. Tantissime le escursioni da fare, compresa quella sul Ponte Tibetano per chi vuole vivere una esperienza da brividi.

Venerdì 14 agosto - RIFUGIARTE - 6° SIMPOSIO DI SCULTURA DEL LEGNO

Marco Martalar, Aldo Pallaro, Alessandro Pretto

Marco Martalar, Aldo Pallaro e Alessandro Pretto realizzeranno delle sculture partendo da semplici tronchi di legno; potrete veder nascere le sculture e dialogare con gli artisti seguendo lo sviluppo delle opere fino alla loro completa realizzazione.

Gli scultori inoltre esporranno alcune sculture all’interno della sala polifunzionale Gino Soldà.

Sabato 15 agosto, ore 14.30 HOTEL RIF LIVE

Hotel Rif

Musica come magia e come medicina, una melodia genuina che ci fa sentire bene!

Come da tradizione, tornano gli Hotel Rif con la loro musica nomade e coinvolgente.

Domenica 16 agosto, ore 14.30 SUONI DAL MONDO

Giuseppe Dal Bianco

Come ogni estate, gli strumenti a fiato provenienti da ogni parte del mondo di Giuseppe Dal Bianco e le dolci armonie delle tastiere e delle percussioni di Giuseppe Laudanna risuoneranno tra le Piccole Dolomiti, sotto i grandi abeti del Rifugio Campogrosso.

Nelle loro melodie assaporiamo i suoni del mondo nel cuore dell’estate.

Il sacro, la natura, il perpetuo vagare di uomini errabondi. Il silenzio, il respiro, la notte.

Il vento del deserto, il soffio e il canto ancestrale di strumenti primitivi.

Sabato 22 agosto, ore 21.30 A TU PER TU CON LE STELLE

MUSE - Museo delle Scienze, Trento

Osservazioni astronomiche con la guida degli esperti del MUSE - Museo delle Scienze di Trento. Grazie a potenti telescopi ed alla guida di esperti operatori, le finestre dell’Universo si aprono per tutti.

Il ritrovo è alle 21.15 davanti al Rifugio Campogrosso. Numero massimo di partecipanti: 20 persone.

Solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio.

Sabato 22 agosto GEOLOGICAL LANDSCAPE

Fotografie panoramiche che raccontano l’anima geologica e geomorfologica del territorio trentino

Geological Landscape è una mostra di fotografie pano- ramiche e di immagini immersive, che ritraggono ambien- ti di elevata valenza geologica e geomorfologica nonché paesaggistica. Il profilo del rilievo di una montagna,

i colori delle sue pareti rocciose, la forma di un solco vallivo, riflettono la natura delle rocce in cui sono mo- dellati e rivelano la successione di eventi geologici che hanno portato alla loro attuale conformazione.

Da questi presupposti nasce l’idea che anima Geological Landscape: geologia e paesaggio non sono le facce

di una stessa medaglia, ma piuttosto la trama e l’ordito di un’unica straordinaria stoffa.

Domenica 23 agosto, ore 9.00 GEOLOGANDO

Una passeggiata scoperta della geologia delle Piccole Dolomiti con Marco Avanzini e Isabella Salvador, MUSE - Museo delle Scienze, Trento

Marco Avanzini, responsabile della sezione Geologia del MUSE - Museo delle Scienze, Trento, e Isabella Salvador, ricercatrice presso il MUSE, vi accompagneranno per una passeggiata nei dintorni del rifugio facendo luce sugli aspetti geologici dell’Alpe di Campogrosso.

Il ritrovo è alle ore 8.45 davanti al Rifugio Campogrosso. Numero massimo di partecipanti: 20 persone.

Solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti. L’uso della mascherina è obbligatorio.

Domenica 23 agosto, ore 11.00 A CACCIA DI COSTELLAZIONI

a cura di MUSE - Museo delle Scienze, Trento

Dopo un fantastico viaggio fra stelle e pianeti costruiamo una costellazione con semplici materiali, scopriamo la sua origine e le meravigliose mitologie che la riguardano. L’attività proposta permette di acquisire conoscenze di base sulle stelle e le costellazioni, la loro origine e le meravigliose mitologie che le riguardano.

Il ritrovo è alle 10.45 davanti al Rifugio Campogrosso Il numero massimo di partecipanti: 20 persone.

Solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio.

Domenica 23 agosto, ore 14.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“Pasubio e Piccole Dolomiti, memorie di pietre, pascoli, uomini, da una terra di confine” con Marco Avanzini e Isabella Salvador,

MUSE - Museo delle Scienze, Trento

Marco Avanzini ed Isabella Salvador, ricercatori del Muse - Museo delle Scienze di Trento, presentano un libro che offre una prospettiva unica sulle nostre montagne, frutto di una lunga attività di ricerca che combina l’analisi delle tracce leggibili del territorio con la paziente analisi di antichi documenti d’archivio.

Il libro è arricchito dalle bellissime illustrazioni di Marco Avanzini.

Sabato 29 agosto, ore 18.00 LAUMEN JAZZ

Giuseppe Laudanna e Nicola Meneghini

Il “Laumen Duo” è un gruppo recente formato da Nicola Meneghini (tromba e flicorno) e da Giuseppe Laudanna (piano ed effettistica elettronica). Entrambi possono vantare una profonda esperienza professionale e importanti collaborazioni.

Il duo presenta un progetto musicale incentrato sulla riproposizione in chiave jazzistica con live elettronics, tratti dal repertorio della canzone italiana d’autore.

Domenica 30 agosto, ore 14.30 MATTHEW ROAD LIVE

Matthew Road

Matthew Road è un cantante e chitarrista rockabilly che vi riporterà nelle atmosfere dell’America

degli anni 50 con un repertorio di brani rock’n’roll e rockabilly, passando dal primo Elvis fino a riscoprire artisti meno noti che però hanno lasciato il segno nel mondo della musica. Il suono della band riprende il sound tipico di quel periodo, con chitarra, contrabbasso e batteria.

Sabato 5 settembre, ore 18.00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“L’abbraccio Selvatico delle Alpi. Una traversata alpinistica sotto il sole e le stelle, dall’adolescenza verso l’ignoto”

con Franco Michieli e Davide Ferro

Dopo quasi quarant’anni, Franco Michieli racconta la sua esperienza riportandoci nelle Alpi di allora in un viaggio vagabondo, libero, tra vallate e ghiacciai, in uno spazio che rispetto alla piccolezza della persona vale l’infinito. 81 giorni, circa 2.000 Km, 219.000 metri di dislivelli, 25 cime tra le più significative della catena delle Alpi; gran parte dei pernottamenti bivaccando all’aperto o sotto ripari di fortuna.

Un viaggio alpinistico, un’avventura tra amici, tante domande, tante scoperte.

Domenica 6 settembre, ore 9.00 ORIENTARSI CON LA NATURA

Una passeggiata a Campogrosso orientandosi con riferimenti naturali

con Franco Michieli e Davide Ferro

L’uomo ha sempre utilizzato riferimenti naturali per orientarsi nel cammino. Ha imparato a leggere il territorio e la morfologia del terreno, in modo da trarne indicazioni valide per tracciare una rotta. Davide Ferro, gestore del Rifugio Campogrosso, e l’amico scrittore Franco Michieli vi accompagneranno per una passeggiata sull’Alpe di Campogrosso orientandosi con riferimenti naturali.

Ritrovo alle ore 8.45 davanti al Rifugio Campogrosso. Il numero massimo di partecipanti: 20 persone.

Solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Domenica 20 settembre, ore 14.30 ACOUSTIC IMMERSION

Mirco Pastorello & Band. Gruppo acustico nato nel 2012 il cui repertorio è un contenitore dove trova spazio qualunque genere musicale, dal pop al rock, jazz, blues e persino classico in uno spettacolo che si svolge senza soluzione di continuità e nel quale l’elevato grado di improvvisazione rende ogni concerto diverso dal precedente.

Un concerto a ritmi molto alti, come un treno ad alta velocità. Due chitarre, un basso, mandolino, per- cussioni, tre voci ed effetti per ricreare le musiche dei Pink Floyd, Dire Straits, Rem, Police, Bob Marley, Dylan e tanto altro...