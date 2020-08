Rifugio Campogrosso: concerto di ferragosto

Il rifugio Antonio Giuriolo, anche noto come Rifugio Campogrosso, è situato presso il passo di Campogrosso, nel cuore delle Piccole Dolomiti, nelle Prealpi vicentine ad un'altezza di 1457 metri di altitudine. Durante l'estate il rifugio offre una serie di eventi fino alla metà di settembre. Suggestiva è la camminata in sere di luna piena e la vista del cielo durante il periodo delle stelle cadenti. Tantissime le escursioni da fare, compresa quella sul Ponte Tibetano per chi vuole vivere una esperienza da brividi.

Sabato 15 agosto, ore 14.30 HOTEL RIF LIVE

Musica come magia e come medicina, una melodia genuina che fa sentire bene!

Come da tradizione per ferragosto tornano gli Hotel Rif con la loro musica nomade e coinvolgente.

Domenica 16 agosto, ore 14.30 SUONI DAL MONDO

Giuseppe Dal Bianco Come ogni estate, gli strumenti a fiato provenienti da ogni parte del mondo di Giuseppe Dal Bianco e le dolci armonie delle tastiere e delle percussioni di Giuseppe Laudanna risuoneranno tra le Piccole Dolomiti, sotto i grandi abeti del Rifugio Campogrosso. Nelle loro melodie assaporiamo i suoni del mondo nel cuore dell’estate. Il sacro, la natura, il perpetuo vagare di uomini errabondi. Il silenzio, il respiro, la notte. Il vento del deserto, il soffio e il canto ancestrale di strumenti primitivi.