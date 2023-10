Riflessioni: 'L'io come punto d'osservazione, originale ed irripetibile'

Edoardo Maria Maggiolo ospita Veronica Bergamo De Carli

Per Veronica Bergamo De Carli la sua evoluzione artistica è un viaggio, alla ricerca di quei movimenti dell’anima che difficilmente si riconoscono nella velocità, nell’affanno, nell’apnea di ogni giorno, ricercando quell’universo parallelo di micro movimenti interiori rivoluzionari e autentici, mediati dal nostro vero io, che si confondono, lottano contro necessità, bisogni, desideri, sogni che non sono il nostro vero sentire.

E' in questo viaggio, fatto anche di solitudine, momento di profonda e intima riflessione, che nascono i sui momenti blu, i momenti neri, i momenti rossi.

Veronica Bergamo De Carli

pittrice

CONNESSIONI

Nata nel 1973 a Trento. Vive a Vicenza dal 2007.

Diplomata nel 1990 all’Istituto Statale Superiore d’Arte Alessandro Vittoria di Trento, è Maestro d’Arte.

Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze della formazione, nell’ateneo di Verona discutendo una tesi su “La creatività e le costanti nel pensiero divergente”.

Diplomata "visual art and merchandiser" con un master conseguito all' Italian Design Institute di Milano.

Lo studio dell’arte classica ha posto le basi per un viaggio vitale nella creatività a tutto tondo, sotto l’occhio vigile di Maestri che hanno lasciato tracce profonde solo per citarne alcuni: Sergio Cara, Mauro De Carli, Bruno De Gasperi, Angelo Orlandi, Pia Zubani e non ultimo Giuseppe De Biasi e Anna De Manincor.

Negli anni della scuola ha sperimentato molto di quello che la tradizione classica pittorica offre, dal disegno a mano libera dal vero, alla pittura con tempere ad acqua, all’acrilico, all’olio su tela, spaziando nella fotografia, serigrafia, incisione, passando alle video installazioni e al “digital painting” attraverso le tele digitali nel web (Web Canvas), per appassionarsi definitivamente alla fotografia e alla pittura acrilica.

Profondamente innamorata e ispirata da tutta la produzione dell'immenso Maestro Emilio Vedova.





allestimento scenografico : CONNESSIONI

a cura di Edoardo Maria Maggiolo



evento promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza



organizzazione Arte a km zero associazione socio culturale no profit