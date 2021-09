Rievocazione della spremitura dell'uva e laboratori per scoprire gli anfibi

Antiche tradizioni e natura sono i temi degli eventi in programma domenica 26 settembre in Oasi Rossi:

?Ore 11- 14 e 18 scopri caratteristiche, colori e comportamenti di rettili e anfibi in compagnia della guida Daniele.

?Ore 14 e 17, impara le tradizioni contadine ammirando la Rievocazione della spremitura dell'uva.

Aperta da marzo a ottobre, Oasi Rossi a santorso è un’area verde di oltre 100.000 mq, attrezzata con giochi, gonfiabili, trenino, animali, aree picnic, prati, Ristorante, Garden e l'Oasi delle Farfalle tropicali.

Luogo ideale per passare una domenica di festa tra la natura, insieme alla famiglia, agli amici, per divertirsi e imparare, per riposarsi e ritrovarsi.

Una risorsa anche per il sociale: la Coop Nuovi Orizzonti che gestisce e ha dato vita a Oasi Rossi - completa di Ristorante e Garden - è impegnata da 35 anni per l'integrazione lavorativa delle persone, in uno scambio reciproco continuo con la comunità.

Oasi Rossi Via Salzena, Santorso.

