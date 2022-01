Ricordando De André: spettacolo musical-teatrale all’AB23

Nuovo appuntamento musical-teatrale sabato 22 gennaio alle 19.30 all’AB23, nell’ambito della rassegna “Hic et Nunc”, di scena fino al 30 aprile prossimo nello spazio del Comune di Vicenza dedicato al contemporaneo, affidato per la parte artistica e organizzativa alla vicentina Theama Teatro e al Teatro Scientifico di Verona.

Dopo il primo evento incentrato la settimana scorsa su Giorgio Gaber, questa volta i riflettori si accenderanno su Fabrizio De Andrè, altro grande poeta in musica. Un viaggio attraverso il suo repertorio sarà guidato dai musicisti Fabio Agosti e Simone Piccoli e dal musicista e attore Thierry Di Vietri. A Franco Battiato sarà invece riservato l’ultimo incontro, fissato per sabato 29 gennaio alla stessa ora, con Di Vietri e Piccoli.

Gli appuntamenti accompagnano un altro evento in corso in queste settimane all’AB23: la mostra di Antonio Zago intitolata “Sincretismo maniacale: la pittura in azione”, che fino al 30 gennaio potrà essere visitata il venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 19, e nelle giornate di sabato e domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Le opere esposte - tele, tappeti e vetri – esprimono l’essenzialità della tavolozza dell’artista padovano, che giocata tra bianchi e neri. Il pittore terrà anche un seminario di “grattage”, sua tecnica prediletta, domenica 30 gennaio dalle 10 alle 18 (iscrizioni entro venerdì 28).

Biglietti a 10 euro per l’appuntamento dedicato a De André. Ingresso alla mostra gratuito. Prenotazione obbligatoria a gli eventi: info@teatroscientifico.com, info@theama.it oppure 0444 322525. Accesso consentito nel rispetto delle normative anti-Covid. L’AB23 si trova in contra’ S. Ambrogio e Bellino 23 a Vicenza.

Lo spazio comunale è curato per la parte artistica e organizzativa dalla vicentina Theama Teatro e dal Teatro Scientifico di Verona.

All’AB23 di Vicenza il contemporaneo è “Hic et Nunc”: sabato 22 gennaio fra musica e teatro per De Andrè mentre prosegue la mostra d’arte di Antonio Zago.