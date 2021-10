Restart Piovene Rocchette: teatro, musica, cinema

Riparte la stagione culturale all’Auditorium di Piovene Rocchette. Il sipario si alza su “Restart”, un cartellone ricco di appuntamenti e torna il ‘Mascherone’ concorso teatrale dove il pubblico farà da giuria. Teatro, musica e cinema compongono la Stagione 2021/2022 che anche, quest’anno, sarà garantita in sicurezza secondo le misure anti Covid19.

Programma

Teatro

Si inizia sabato 2 ottobre alle 20.45 con “5 donne con lo stesso vestito”. Sabato 16 ottobre, alle 20.45, “Lei” tratto dal romanzo di N. Targhetta per la regia di Lorenzo Maragoni. Lei ha trent’anni, un lavoro che sta cominciando ad amare ed un fidanzato che forse non ama più. In pochi giorni li perde entrambi e si ritrova sola a doversi tenere a galla in una nuova quotidianità fatta di compromessi, colloqui di lavoro, notti insonni ed ambizioni da ridimensionare. Incastrata in un mondo che pare sfocato, dove gli unici interlocutori sembrano essere gli oggetti e se stessa, tra disastrosi tentativi di ricominciare e dialoghi surreali, Lei prova a riaffermare il diritto inalienabile di ciascuno alla fragilità.

Sabato 30 ottobre, alle 20.45, “Don Chisciotte” Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico.

Sabato 13 novembre, alle 20.45, “La bisbetica domata” con l’adattamento di Andrea Pennacchi e regia di Silvia Paoli. Nell’adattamento che andrà in scena c’è la Padova degli anni ‘90 che porta con sé la provincia italiana, quella della fabbrica, del duro lavoro, del padre che è fiero della figlia mansueta e vorrebbe liberarsi di quella problematica.

Sabato 27 novembre, alle 20.45, “Vecchia sarai tu” commedia di A. Questa e F. Brandi. Tre generazioni a confronto offrono un ritratto divertente e amaro sullo scorrere del tempo: nonna Armida, chiusa in ospizio contro la propria volontà e determinata a tornare alla vita di sempre, sua nuora Sabine, impegnata a fermare il tempo sul proprio corpo e la nipote Monica, ossessionata dallo scorrere veloce dei giorni, che non le permette di vivere appieno la vita.

Sabato 11 dicembre, alle 20.45, “Piccolo mondo alpino” di e con Marta 1 e Diego Dalla Via. Esistono due montagne: quella delle cartoline e quella reale. I villeggianti e i montanari. Il bosco. Il silenzio. Il candore della neve. Un comprensorio sciistico e l’umanità alcolizzata e muta che ci gira intorno. Nessuno guarda le cartoline convinto di poterci restare per il resto dei suoi giorni. Elsa, Ennio, Alberto e Bertilla gestiscono insieme l’albergo avuto in eredità dai genitori. Conoscono a memoria il piccolo mondo alpino che recitano ogni giorno. Domani arriveranno i turisti, inizierà una nuova stagione, ma la consueta commedia del “montanaro felice”, oggi, non è in cartellone.

Sabato 15 marzo, alle 20.45, “Storie da lupo”, per la ‘sezione ragazzi’. Narra la storia di un Lupo, personaggio di una favola, improvvisamente caduto fuori dal suo libro, che si ritrova catapultato in una dimensione che non conosce e accompagnato da un’ingombrante reputazione di Lupo cattivo.

Musica

La Stagione musicale inizierà sabato 9 ottobre, alle 20.45, con la serata “L’uomo che piantava gli alberi” da un racconto di Jean Giono. Musiche di Schubert, Ugoletti, De Marzi, Valtinoni Testi di Giono, Ungaretti, D’Annunzio Luciano Bertoli, voce recitante Alberto Spadarotto, baritono Davide Bonetti, fisarmonica Luigi Marasca, clarinetto Francesco Grotto, pianoforte

Coenobium Vocale Maria Dal Bianco, direttore. L’ingresso è gratuito e con prenotazione. Sabato 23 ottobre, alle 20.45, “Le Nostre Note Più Note” C.A.M. ORCHESTRA - direttore Gastone Bortoloso. Concerto e presentazione del CD “Note Più Note”, realizzato in occasione dei 35 anni dalla fondazione della Civica Associazione Musicale. C.A.M. ORCHESTRA 1984-2019: 35 ANNI.

Sabato 6 novembre, alle 20.45, “Le Più Belle Canzoni Italiane” Enrica Bacchia, Massimo Zemolin E Luca Nardon. Un raffinato repertorio che attinge alla migliore produzione di quei brani che, negli anni, hanno plasmato una vera e propria Storia della Musica Italiana, conosciuta in tutto il mondo.

Sabato 20 novembre, alle 20.45, “Tributo a De Andrè” con i Notturni.

Sabato 18 dicembre, alle 20.45, protagonista sul palco dell’auditorium la serenità e felicità natalizie con lo spettacolo dedicato al Natale “That’s Christmas to me”. Durante la serata il Sindaco e l’Amministrazione Comunale faranno gli auguri a tutta la cittadinanza. Ingresso gratuito e su prenotazione.

Sabato 1 gennaio, alle 17.30, “Concerto di Capodanno” con la C.A.M. Orchestra, diretta dal maestro Gastone Bortoloso che, come da tradizione, offre alla cittadinanza un concerto inedito per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi e sotto i migliori auspici. Ingresso gratuito e con prenotazione.

Sabato 26 febbraio, alle 20.45, serata dedicata ai ‘sorcini’ con “Partiamo da zero”. Musica, passione, amicizia si fondono insieme in una serata magica tra le note poetiche del grande Renato Zero...condividila con noi. Domenica 6 marzo, alle 17.30, “Solo per voi, 50 anni di canzoni per le donne”. Spettacolo musicale Live eseguito da ‘I Cristalli’, 6 musicisti che trasportano il pubblico in un viaggio nella musica italiana dedicata alle donne. Le più belle canzoni di tanti cantanti nazionali magistralmente interpretate vi trasporteranno con emozioni e ricordi in questi 50 anni di storia della musica. Ingresso gratuito e con prenotazione.

Il Mascherone

Il Mascherone, concorso di teatri con giuria popolare. La giuria, sovrana ed inappellabile, è composta da tutti gli spettatori presenti agli spettacoli in gara. Il voto degli abbonati alla rassegna “Il Mascherone” vale il doppio. Gli spettatori eserciteranno il diritto di voto compilando una scheda di valutazione da inserire in apposita urna al termine di ogni spettacolo. Ecco quali sono gli spettacoli in programma per ‘Il Mascherone’:

-“El Boteghin dei sogni”, sabato 15 gennaio, alle 20.45, commedia brillante di O. Wulten. Sogni, speranze, amori, tradimenti si danno appuntamento nel “Boteghin del Loto” della Rosi, dove una variegata umanità si ritrova a “giocare” qualche piccolo risparmio alla ricerca di ricchezza e felicità. -“Asa che tea conta”, sabato 22 gennaio, alle 20.45, scritto e diretto da Nicola Pegoraro. In una corte contadina la figlia di una coppia conosce un porcaro romano e se ne innamora. Il porcaro dovrà fingersi guardiacaccia e ingegnere per convincere i futuri suoceri a concedergli la figlia. Alla fine riuscirà nel suo intento.

-“Le mirabolanti fortune di Arlecchino e peripezie dei comici dell’arte, sabato 29 gennaio, alle 20.45. Due Compagnie di Comici dell’Arte, dirette a Parigi in cerca di fortuna, sono costrette, nel 1687, ad unire le forze per rappresentare l’esilarante commedia “Le mirabolanti fortune di Arlecchi no”.

-“Coppia aperta, quasi spalancata”, sabato 5 febbraio, alle 20.45, commedia di D. Fo e F. Rame, regia di S. Boschiero. Antonia è sposata da tempo con un marito che non l’ama più. È costretta ad accettare una relazione dietro l’altra da parte dell’uomo, che definisce la loro come una “coppia aperta”. Inizialmente la donna, contrariata, prova tristezza, che sfocia più volte in vari tentativi di suicidio. Poi, si rende conto di essere ancora giovane e di poter iniziare una nuova vita. Proprio quando ha la strada libera, il marito comincia ad essere geloso, tanto da impedirle la storia con un fisico candidato Premio Nobel.

-“Elcandegesso”, sabato 12 febbraio, alle 20.45, di G. Bozzo, regia di A. Moscatelli. Commedia brillante con personaggi divertenti ma dalle molteplici sfaccettature: una moglie ironica ma saggia, una figlia “chic & snob”, un figlio “Che Guevara”, una colf “rock & roll”, un fratello “love & peace”, una suocera un po’ “din don”, ma soprattutto lui, “Elcandegesso”, cercheranno di tener testa a Giansilvio Berlani, manager cinquantenne tutto d’un pezzo, borioso ed arrogante, che una volta licenziato senza preavviso dall’azienda in cui lavorava da più di trent’anni, si ritiene comunque molto appetibile per il mercato ed al sicuro economicamente, grazie ai suoi lungimiranti investimenti.

La serata conclusiva de “Il Mascherone” si svolgerà sabato 19 febbraio, alle 20.45, con lo spettacolo di cabaret “popbins” e premiazione del vincitore. Si esiberanno i Jashgawaronsky Brothers. L’evoluzione degli Jash é completa! Tutto salta fuori dai bidoni! Tutti i suoni della musica pop si diffondono come spazzatura. Dalle scope ai secchi, dalle grattugie alla carta igienica, dal secco all’umido. Si tratta di uno spettacolo in cui l’invenzione diventa musica e gli oggetti comuni acquistano una nuova dimensione fantastica e comica.

Cinema

Giovedì 14 e venerdì 15 ottobre, alle 20.45, “La brava moglie’. Paulette e suo marito hanno diretto per anni una scuola per governanti. Dopo l’improvvisa morte del marito, Paulette, che ha sempre vissuto all’ombra del coniuge, scopre che la scuola è sull’orlo della bancarotta ed è arrivato il momento di assumersi le sue responsabilità e di tornare finalmente libera.

Giovedì 24 ottobre, alle 17.30, la proiezione del film “Luca”. Luca vive delle esperienze indimenticabili insieme al suo nuovo migliore amico Alberto. Ma entrambi nascondono un segreto: sono delle creature marine provenienti da un mondo sotto la superficie dell’acqua. Domenica 7 novembre, alle 17.30, il film “Peter Rabbit 2”. Nonostante i suoi sforzi, Peter non riesce a togliersi di dosso la reputazione del cattivo tra gli altri conigli. Quando si avventura fuori dal giardino, tuttavia, Peter si ritrova in un mondo in cui la cattiveria è apprezzata.

Giovedì 28 e venerdì 29 ottobre, alle 20.45, “Non conosci Papicha”. Inno all’emancipazione femminile, il film è ambientato nell’Algeria degli anni Novanta, dove la giovane Nedjma (soprannominata “Papicha”) studia francese all’università e sogna di diventare stilista, ma la sua vita è sconvolta da un’ondata di fondamentalismo religioso che precipita il paese nel caos.

Giovedì 11 e venerdì 12 novembre, alle 20.45, “Semina il vento”. Dopo tre anni di assenza, Nica abbandona gli studi di agronomia e torna a casa in Puglia, nel sud Italia, per prendersi cura dell’uliveto della nonna. Scopre però che suo padre lo utilizza come discarica tossica.

Domenica 21 novembre, alle 17.30, il film “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”. Il re degli orsi Leonzio decide di condurre il branco tra gli umani per sfuggire al rigido inverno e ritrovare il figlio Tonio, rapito dai cacciatori. La convivenza tra le due specie, tuttavia, si rivela difficile.

Giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, alle 20.45, “The Bra-il reggipetto”. Quando il treno di Nurlan passa, gli abitanti liberano la via in un buffo fuggi-fuggi generale ma, tra i tergicristalli della prima carrozza, resta sempre qualche oggetto dimenticato. E Nurlan riporta sempre tutto ai legittimi proprietari. L’ultimo giorno di lavoro prima della pensione, attaccato al treno trova un oggetto insolito: un reggiseno.

Domenica 5 dicembre, alle 17.30, “100% lupo”. Freddy Lupin, erede della più potente famiglia di lupi mannari, è un giovane sicuro di sé, certo che diventerà il lupo mannaro più temibile di sempre, ma allo scoccare del suo 14 ° compleanno, durante il rito della sua prima trasformazione qualcosa va storto e Freddy si troverà trasformato in un feroce... barboncino.

Giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, alle 20.45, ‘Due”. Nina e Madeleine, due donne in pensione, sono segretamente innamorate da decenni. Fino al giorno in cui la loro relazione viene travolta da un evento inaspettato che porta la figlia di Madeleine a svelare lentamente la verità su di loro.

Giovedì 13 e venerdì 14 gennaio, alle 20.45, “Quello che tu non vedi”. Ad un adolescente viene diagnosticata una malattia mentale nel bel mezzo del liceo. Il giovane fatica a tenerlo segreto, mentre si innamora di una compagna di classe che lo ispira ad non essere definito dalla sua condizione.

Giovedì 27 e venerdì 28 gennaio, alle 20.45, “L’ombra di Stalin”. Gareth Jones è stato il primo giornalista ad intervistare Hitler, cosa che gli è valsa il riconoscimento dei suoi colleghi. Ora consigliere dell’ex primo ministro Lloyd George, arriva a Mosca per intervistare Stalin.

Giovedì 10 e venerdì 11 febbraio, alle 20.45, “Una donna promettente”. La trentenne Carrie ha buttato al vento ogni speranza. Nel suo passato c’è un trauma che ha segnato il suo destino, un evento che l’incontro con Ryan, ex compagno del college, riporta a galla.

Giovedì 24 e venerdì 25 febbraio, alle 20.45, “I profumi di Madame Walberg”. Un inno alle fragranze, al ricordo e alla condivisione, un omaggio a quei profumi e ricordi che hanno accompagnato e valorizzato le nostre storie personali.

Giovedì 10 e venerdì 11 marzo, alle 20.45, “Old”. Una vacanza tropicale si trasforma in un orribile incubo quando una famiglia visita una spiaggia appartata.

Giovedì 24 e venerdì 25 marzo, alle 20.45, “Benvenuti in casa Esposito”. Tonino Esposito è il figlio di un celebre boss della Camorra del Rione Sanità. Quando scoprirà che sua figlia si è fidanzata proprio con il figlio del magistrato che dà la caccia al boss del Rione Sanità, Tonino avrà però l’occasione per riscattare la sua figura davanti alla propria famiglia e a tutta Napoli.

Giovedì 7 e venerdì 8 aprile, alle 20.45, “Stitches, un legame privato”. Ispirato ad una storia vera, il film racconta di Ana, una sarta di Belgrado da anni alla ricerca del figlio, scomparso alla nascita.

Giovedì 21 e venerdì 22 aprile, alle 20.45 “Come un gatto in tangenziale, ritorno a coccia di morto”. Tre anni dopo la sua relazione con Giovanni, Monica si ritrova in prigione e decide di chiedere aiuto all’ex per farsi rilasciare e riprendere in mano la sua vita.

Acquisto biglietti/abbonamenti al Caffè Auditorium dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 20. Per info contattare la Biblioteca Comunale (0445 696450).

NORME DI ACCESSO IN SALA: è obbligatorio il rispetto delle normative antiCOVID vigenti.

“Concedetemi di introdurre la piccola pubblicazione che riassume le proposte artistiche che verranno presentate in Auditorium nel corso della stagione culturale 2021/2022 - dichiara Erminio Masero, Sindaco ed Assessore alla Cultura di Piovene Rocchette - Ripartiamo. Ricominciamo dopo questi mesi complicati e difficili. Con fiducia e speranza abbiamo preparato il nuovo programma di concerti, rappresentazioni teatrali e proiezioni cinematografiche perché crediamo nel valore di queste arti. Crediamo possano essere fruite in sicurezza rispettando le normative adottate per ridurre il rischio di contagio, possano tornare ad essere punto d’incontro e di aggregazione, stimolo alla riflessione, sollievo dalle preoccupazioni, in grado di infrangere le solitudini e regalare momenti di gioia ed ilarità. Ed è proprio in quest’ottica che è stato pensato e voluto il concorso teatrale Il Mascherone in cui il pubblico è direttamente coinvolto come giuria. Si alzi il sipario, torniamo a sorridere”.