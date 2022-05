'Resistere' rassegna letteraria: arrivano Prodi, Saviano, Michielin, Benetton, Dandini e tanti altri

Resistere, una finestra sull’attualità a Bassano del Grappa, dal 16 al 19 giugno, al via la rassegna letteraria organizzata da Palazzo Roberti. Quattro intense giornate fra Castello degli Ezzelini, Chiostro del Museo e Libreria, e in alcuni fra i luoghi più affascinanti del centro storico, si parla di storia, scienza, mafia, Europa, donne, ma anche di musica, nuove generazioni e sport.

Ospiti speciali Romano Prodi e Roberto Saviano, Francesca Michielin, Antonella Viola, Gemma Calabresi, Alessandro Benetton, Serena Dandini e tanti altri.

Il programma

Undici gli eventi in programma per le quattro giornate di festival, con tante novità, importanti ospiti e qualche gradito ritorno.

Giovedì 16 giugno Alessandro Benetton, fondatore di 21Invest e presidente di Fondazione Cortina 2021, con la scrittrice e giornalista Andrea Marcolongo, discutono di sport come strumento formativo, moderati dal direttore dei quotidiani Alto Adige e Trentino Alberto Faustini (Castello degli Ezzelini, ore 18.00); Romano Prodi, “padre” dell’euro e una delle personalità politiche più importati della recente storia italiana, racconta attraverso 100 immagini iconiche la storia dell’Europa. In questo momento di incertezza, di crisi economica, di pandemia, di guerra, cercando di comprendere i cambiamenti che stanno modificando equilibri consolidati, si interroga sul ruolo futuro dell’Europa, con il giornalista Marco Damilano (Castello degli Ezzelini, ore 21.15).

Venerdì 17 giugno l’immunologa Antonella Viola e la filosofa e scrittrice Maura Gancitano con Alberto Faustini si confrontano su due temi fondamentali: la medicina di genere, storicamente nata e sviluppata per la cura del maschio, e le gabbie della bellezza, come canoni estetici imposti (Sala Da Ponte, ore 17.00); Gemma Calabresi, dopo cinquant’anni di riserbo racconta la sua storia, la risalita sofferta dal dolore immenso dell’omicidio del marito per mano terrorista in un dialogo con la giornalista Silvia Nucini (Chiostro del Museo Civico, ore 19.00); Francesca Michielin, cantante e artista eclettica, intervistata dalla giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica Paola Maugeri, si racconta alla propria città, dopo aver dato alle stampe il suo primo romanzo (Castello degli Ezzelini, ore 21.15).

Sabato 18 giugno Enrico Galiano, scrittore di successo e uno degli insegnanti italiani più seguiti sul web, con Alessandra Tedesco, giornalista di Radio24, parla delle vie del vero dialogo con i giovani (Libreria Palazzo Roberti, ore 17.00); il medico e chirurgo Giuseppe Remuzzi esplora le conquiste (e le domande) della scienza moderna (Chiostro del Museo Civico, ore 19.00); Roberto Saviano, noto in tutto il mondo per le sue inchieste sulla criminalità, e il magistrato Pietro Grasso, con Mario Calabresi, ci raccontano una pagina fatidica della nostra storia: la vita e il sacrificio di un uomo coraggioso come Giovanni Falcone (Castello degli Ezzelini, ore 21.15).

Domenica 19 giugno Antonio Caprarica, con l’artista Antonio Riello, si interroga sull’eredità e il mito della famiglia Windsor (Libreria Palazzo Roberti, ore 17.00); Stefania Andreoli, psicologa, psicoterapista e analista, discute di donne e maternità, con il giornalista e scrittore Federico Taddia (Castello degli Ezzelini, ore 19.00); infine, le scrittrici Serena Dandini e Chiara Valerio analizzano un tema di tragica attualità, la violenza sulle donne (Castello degli Ezzelini, ore 21.15)..

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e senza prenotazione.

In caso di maltempo gli incontri in programma al Castello degli Ezzelini e al Chiostro del Museo Civico si terranno in Sala da Ponte. Le sedi possono subire cambiamenti. Si invita a consultare il sito o i canali social della libreria per ogni aggiornamento.

“È il bello di questo progetto – commentano Lorenza, Lavinia e Veronica Manfrotto, titolari della Libreria Palazzo Roberti e promotrici della rassegna - ogni anno ci innamoriamo e cerchiamo di far innamorare i nostri spettatori di autori che ci propongono un punto di vista sulla realtà. Ci siamo chieste quale contributo potesse portare la nostra rassegna a un momento così tragico e la risposta l’abbiamo trovata ancora una volta nella profondità degli autori, nella varietà degli argomenti, nell’attesa dei nostri affezionati clienti e nel sostegno dei partner, che hanno rinnovato con convinzione la loro adesione. Siamo pronte, come sempre, a offrire emozioni, riflessioni ma anche un po’ di leggerezza, in quattro giorni da vivere per la maggior parte all’aperto e finalmente senza distanziamenti. Speriamo che la voglia di libri, già sperimentata negli incontri in libreria, riesploda anche in questa rassegna estiva”.