Resistenze: incontro sulle donne afghane

Porto Burci invita al primo incontro di Resistenze, dedicato alle donne in Afghanistan e alle difficoltà che stanno vivendo durante l’attuale transizione.



“Resistenze” è un nuovo progetto per approfondire le RESISTENZE dell’oggi, in doppia chiave di lettura: da un lato scoprire chi rEsiste al cambiamento, dall'altro conoscere meglio le vite e il lavoro di chi rEsiste nella lotta all’eredità culturale del fascismo. Il percorso si svilupperà quindi attraverso la conoscenza delle esperienze degli attivisti, e delle istanze che si impegnano a contrastare.



Lunedì 6 settembre alle 20.30 all'incontro interverranno la giornalista Milena Nebbia, attiva nell’ambito del sociale e dei diritti umani, che porterà la sua personale esperienza.

In collegamento il CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane) che ci presenterà le azioni in corso e i sostegni che le stano supportando!

Presentano A.N.P.I Vicenza e le Youth Workers del progetto React!

Interviene Floriana Rizzetto - Coordinamento Donne Anpi



ACCESSO E PRENOTAZIONI

Ingresso gratuito, posti limitati. Prenotazione consigliata qui: forms.gle/2vypxCCY9NAHhnM38.

Info: anpivicenza@gmail.com

Per la consumazione al Circolo Cosmos è necessaria la tessera ARCI. É possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento.



In collaborazione con



Arci Servizio Civile ? Circolo Cosmos ? Casa per la Pace ? Legambiente VicenzaLibera ? Donna chiama donna ? Non dalla guerra ? Giuristi democratici ? CGIL ? Fornaci rosse ? ANS XXI ? Movimento Non Violento ? Pax Christi

