Remember Palladium a Villa Bonin

VENERDì 28 LUGLIO 2023 VILLA BONIN PRESENTA: REMEMBER PALLADIUM

Per la prima volta in assoluto la musica del Palladium in uno dei giardini estivi più belli d'Italia.

In consolle DJ CISO JR, ALBERTO MARTIN & DJ LELE al microfono BIG MIKE

______________________________________________________________

Vi ricordate il Palladium di Torri di Quartesolo?

Stiamo parlando dell’unico vero tempio dell’hip hop italiano aperto nel Novembre del 1985!

Per quelli di voi che non la conoscessero, la storia del Palladium inizia negli anni ’80, quando il compianto DJ Ciso (Gianfranco Dolci) aprì i battenti del più celebre e importante locale “a tema” italiano.

Nel corso degli anni, Ciso riuscì a portare a Vicenza la crème de la crème del rap mondiale, fra cui Warren G, RUN DMC, SUGARHILL GANG e molti altri.

Il Palladium divenne una discoteca simbolo della cultura hip hop e teatro di decine di contest di break dance e freestyle.

______________________________________________________________

LA NOTTE VILLA BONIN

Dalle ore 21:00 Villa Bonin apre per l'aperitivo accompagnato dalle selezioni musicali dei djs.

In serata i migliori performers, vocalist, djs e format ti faranno vivere tante emozioni.

______________________________________________________________

PREZZI INGRESSO:

• Ingresso Ridotto entro le 01:00 registrandosi all'evento su www.villabonin.it:

Donna: 10€ con prima consumazione inclusa

Uomo: 13€ con prima consumazione inclusa

• Ingresso Intero:

Donna: 13€ con prima consumazione inclusa

Uomo: 16€ con prima consumazione inclusa



L'entrata è consentita esclusivamente al pubblico maggiorenne e la direzione si riserva il diritto d'ingresso.