Recolandia, un giorno per giocare a Recoaro Terme

Domenica 12 giugno a Recoaro Terme si torna bambini con l’evento RECOLANDIA!

Dalle 10 e per tutto il giorno, giochi in legno, arrampicata per bambini in collaborazione con il CAI, dimostrazioni sportive e taekwondo, mercatini.

Nel pomeriggio, dalle 15 Circus Parade con giocolieri e trampoli, spettacoli di magia, trenino turistico, bolle, musica per le vie del centro, truccabimbi.