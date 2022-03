Recital di Canto da camera in Conservatorio

Sarà un Recital di canto da camera il nuovo appuntamento, in arrivo martedì 8 marzo 2022, della tradizionale rassegna musicale “I Martedì al Conservatorio” del “Pedrollo” di Vicenza. Alle ore 18.00, presso la Sala “Marcella Pobbe” dell’Istituto musicale di Contra’ San Domenico, il concerto vedrà impegnati i docenti Elisabetta Andreani, contralto, e Fabrizio Malaman, pianoforte, in un programma di brani di grandi autori classici, a cominciare da una selezione liederistica di Ludwig van Beethoven (1770-1827), di cui si ascolteranno “La partenza” WoO 124, composto sulle prime due strofe della Canzonetta omonima di Pietro Metastasio, “In questa tomba oscura” WoO 133, dalla caratteristica parte centrale in forma di declamato drammatico che rivoluzionò gli stilemi dell’epoca, “An die ferne Geliebte” (All’amata lontana) op. 98, ciclo di sei lieder per voce e pianoforte che rappresenta il più importante contributo beethoveniano alla letteratura specifica, e “Adelaide” op. 46, capolavoro giovanile al quale l’autore rimase sempre legatissimo e che l’amico tenore Luigi Cramolini gli cantò sul letto di morte. Si passerà quindi ai “Chants popoulairs” di Maurice Ravel (1875-1937), ossia quelle canzoni che il compositore riprendeva dalle diverse tradizioni popolari (in questo caso francese, ebraica, italiana e spagnola) rivedendone l’accompagnamento pianistico. Rimanendo in tema di folcore, la performance si chiude sulle note delle “Siete canciones populares españolas” di Manuel de Falla (1876-1946), musicista che a sua volta ha saputo trasportare la tradizione popolare in ambito colto, appropriandosene ma senza intaccarne l’autenticità melodica e ritmica. Nelle “Siete canciones”, attraverso un elegante processo di reinvenzione dell’apparato armonico, si alternano moduli tematici tipici delle varie regioni iberiche che forniscono nell’insieme un ritratto della cultura e della vitalità della Spagna.

L’accesso è consentito con Super Green Pass e mascherina FFP2 sempre indossata. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Evenbrite.