Il recioto, il vino più antico della Valpolicella

Il Cav. Lorenzo Simeoni, sommelier e benemerito dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona ci accompagnerà alla scoperta della storia del Recioto, il vino della Valpolicella che vanta origini antichissime e la cui tecnica di produzione, l'appassimento delle uve, è candidata ad essere riconosciuta dall'Unesco quale patrimonio immateriale dell'umanità. Sarà anche un'occasione per i presidenti de "La Vigna" e dell'Accademia di Verona di stringere un rapporto di collaborazione fra le due istituzioni, al fine di concorrere allo sviluppo di tematiche comuni, in primis il vino. Saranno presenti anche il Consorzio Tutela Vini Valpolicella e il Consorzio Parmigiano Reggiano, che recentemente si sono incontrati per sancire il gemellaggio tra il Recioto e il Parmigiano Reggiano di montagna.

L'incontro si terrà il 16/11/2022 alle ore 17 presso la Biblioteca Internazionale "La Vigna" a Vicenza.

Al termine brindisi con Recioto e Parmigiano Reggiano di montagna offerti dai rispettivi consorzi.