La recensione | La morte di Gesù commuove il Teatro Olimpico

Ha 300 anni la "Passione secondo Giovanni" di Bach ma commuove il pubblico di ogni tempo. La sera del 8 aprile, al Teatro Olimpico di Vicenza è stata rappresentata con una performance che ha entusiasmato i presenti. La "Passione secondo Giovanni" di Johann Sebastian Bach è un capolavoro che da secoli affascina e commuove gli ascoltatori. Sotto la guida del direttore Andrea Marcon e con l'accompagnamento dell'Orchestra Frau Musika e del Coro del Friuli Venezia Giulia, è stato messo in scena uno dei vertici della musica sacra, frutto della maturità artistica di Bach durante il suo incarico a Lipsia. Pietra miliare della storia del repertorio classico. La "Passione secondo Giovanni" riflette la profondità spirituale e la maestria compositiva che caratterizzano l'intero corpus bachiano e la platea ha vissuto un'esperienza trascendente, dimostrando ancora una volta che l'opera di Bach non conosce il trascorrere del tempo.

La recensione

La critica di questa straordinaria serata è stata affidata alla musicista vicentina Caterina Galiotto docente al Conservatorio di Rovigo.

«L'esecuzione ha offerto momenti di alta intensità emotiva, con l'apertura corale "Herr", un vero e proprio slancio verso l'alto, che ha colpito il pubblico dritto al cuore. La direzione di Andrea Marcon ha saputo evidenziare la ricchezza e la complessità della partitura, mantenendo un equilibrio impeccabile tra le varie componenti dell'orchestra e del coro.

I solisti hanno brillato per la loro interpretazione emotivamente coinvolgente: Raphael Hohn, nei panni dell'Evangelista, ha offerto una narrazione intensa e vibrante, mentre Christian Wagner, nel ruolo di Gesù, ha impresso una dignità commovente al suo personaggio, nonostante in alcuni momenti la sua voce fosse leggermente sovrastata dall'orchestra.

Sara Mingardo, nel suo arioso "Es ist vollbracht", ha regalato momenti di pura commozione, con una voce calda e profonda che ha saputo toccare le corde più intime dell'ascoltatore. Il Coro del Friuli Venezia Giulia si è dimostrato all'altezza della fama che lo precede, con un'intonazione cristallina e una precisione che hanno esaltato la bellezza delle parti corali.»

Il pubblico di Vicenza, in un Teatro Olimpico tutto esaurito, ha risposto con un entusiasmo trattenuto, in un silenzio carico di tensione seguito da applausi fragorosi, a testimoniare la profonda commozione e l'apprezzamento per una serata di rara bellezza.