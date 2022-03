Reading musicale: 'Maria spicca il volo' di Debora Vicentini

In occasione della Giornata della donna, verrà presentata la lettura del racconto “Maria spicca il volo”, accompagnata dalla musica dal vivo del pianoforte.

Maria, fragile e fortissima, trova un uccellino ferito sul terrazzo dell’appartamento dove vive con il marito. Sarà proprio quella creatura inerme, di cui si prende segretamente cura, ad aprirle gli occhi sulla sua condizione di donna vittima di violenza e a spingerla a trovare la forza per spiccare finalmente il suo volo di libertà, oltre il balcone.

Il testo è tratto dalla raccolta di racconti “Ta-Clang” di Debora Vicentini, composto da storie di sofferenza e disagio ma anche di speranza, perchè i protagonisti, in larga parte donne, trovano sempre la forza per riprendere in mano la propria vita, darle una svolta e ritrovare la serenità.



Lettrici: Laura Festival e Ornella Schio

Pianista: Tiziano Rancan



Nel corso della serata sarà possibile acquistare il libro e il ricavato verrà interamente devoluto all’associazione di sostegno alle donne “Donna chiama Donna” di Vicenza.



Contatti:



Facebook: ta-clang