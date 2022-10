Re-genesis: sull'orlo del cielo, mostra al Museo diocesano di Vicenza

La mostra “Sull’orlo del Cielo” prosegue il ciclo di mostre RE-GENESIS del Movimento Arte Etica, sfruttando la metafora della creazione biblica per parlare di rinascita di valori e di idee. Con un meticoloso studio e lavoro di rivisitazione pittorica di alcune parti della Cappella Sistina, Jorge R. Pombo si interroga sul tema della Giustizia e di come l’arte, grazie alla sua assoluta libertà, ne possa parlare senza vincoli o pressioni di sorta. La separazione biblica delle acque poneva inizio alla Terra e al Cielo, diventato poi protagonista assoluto del Giudizio Universale di Michelangelo e rivisitato con originale ingegno dall’artista spagnolo.



Matteo Mezzadri riflette invece su qualcosa di molto più legato alla terra, utilizzando le sculture marmoree dell’età classica. Una loro ricostruzione in gesso-plastica viene fatta esplodere in studio, riprendendo video e scatti fotografici spettacolari, per parlare di un tema purtroppo sempre attuale: quello della distruzione delle opere d’arte durante i conflitti, come orribile scempio non solo del patrimonio dei popoli vinti, ma della bellezza e della cultura dell’umanità intera.



23 settembre 2022 – 8 gennaio 2023