Raul Cremona, dallo Zelig al TCVI

Venerdì 10 febbraio 2023 ore 20.45 in Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza va in scena Il Meglio di Raul Cremona

Non tutti sanno che Raul Cremona nasce come prestigiatore “serio”; dall'incontro con la comicità della fucina di Zelig sono nati i suoi personaggi unici e dissacranti. Nel nuovo spettacolo sarà in scena un Raul Cremona mago, ma anche attore, comico, e altro ancora: un Artista con la A maiuscola!

BIGLIETTI

Intero: 30,00 euro

Over 65: 25,00 euro

Under 30: 25,00 euro

- al telefono, chiamando lo 0444 324442 ([dal 04/10] dal martedì - sabato 16.00-18.00)

- online sul sito www.tcvi.it

Teatro Comunale di Vicenza