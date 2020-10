Luci in scena - Creazzo a teatro 2020

La cultura non si può fermare e Creazzo non vuole rinunciare alla VII edizione di “Luci in Scena - Creazzo a Teatro”, organizzata e promossa dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Gruppo Panta Rei. Considerata la situazione di incertezza, la stagione teatrale è stata condensata nel solo mese di novembre.

La capienza dell’Auditorium Manzoni è limitata a 70 posti, ma gli spettacoli in cartellone saranno replicati il sabato alle ore 21 e la domenica alle ore 17, in modo tale da soddisfare le richieste di biglietti e permettere al pubblico di partecipare agli eventi in piena sicurezza. Sul palco si alterneranno proposte di assoluta qualità, all’insegna del teatro popolare.

Sabato 14 e domenica 15 novembre andrà in scena “Il mercante di monologhi” di e con Matthias Martelli, uno spettacolo che fonde divertimento, cultura e satira, giunto in tre anni ad oltre 250 repliche in teatri e festival di tutta Italia. Martelli si presenta al pubblico come un vero e proprio giullare contemporaneo, un Mercante che, accompagnato dal suo antico carretto di legno rigonfio di vestiti e con la complicità delle note del maestro Castellan, mette in vendita una merce speciale, surreale quanto necessaria: monologhi! E così giacche e cappelli, una volta indossati, diventano protagonisti della scena dando vita a una delirante galleria di “mostri contemporanei”: dal politico al professore di antropologia, dal cantante Rods a Don Iphon, predicatore delle nuove tecnologie, fino al delirio finale in cui il Mercante si trasformerà in pochi minuti in una moltitudine di personaggi.

Domenica 22 novembre sarà la volta invece della compagnia organizzatrice, il Gruppo Panta Rei, che proporrà la sua ultima produzione per bambini e famiglie, “Pietrolino e la Strega Babebibobù”, uno spettacolo di burattini in cui in cui gli spettatori potranno seguire le sorti del giovane protagonista ed immergersi in un regno incantato, dove tutto è possibile. La rappresentazione è adatta per bambini a partire dai 3 anni.

Ultimi due appuntamenti sabato 28 e domenica 29 novembre con lo spettacolo “Fole e Filò” di Filippo Tognazzo. Una storia per ogni provincia del Veneto, disegnando un percorso immaginario fra fiumi, grotte, cave e campi per farci conoscere storie e miti della nostra regione. Con un repertorio creato fra tradizione orale, poesia e letteratura, Tognazzo e il musicista Ivan Tibolla rivisitano in chiave moderna il genere dei cantastorie, mettendo in racconto e musica l’immaginario e la storia di un territorio.

Una stagione straordinaria, dunque, per un periodo particolare, un’occasione in cui ritrovarsi, conoscere, emozionarsi e divertirsi, ancora una volta, grazie all’inesauribile forza del teatro. Costo biglietti: 8 euro intero - 6 euro ridotto. Spettacolo per bambini e famiglie: 6 euro intero - 4 euro ridotto (gratuito fino a 3 anni). Le riduzioni si applicano ai ragazzi fino ai 12 anni e agli adulti possessori di Carta60. La prenotazione dei biglietti è obbligatoria contattando il Gruppo Panta Rei: 0424.572042 - 340.7854728.