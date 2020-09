Rassegna gastronomica nell'alta valle del Chiampo con i prodotti tipici

Sei locali che si fanno ambasciatori di un territorio, da Gambellara all’Alta Valle del Chiampo dove le tracce dell’antica attività vulcanica ancora si possono vedere nelle splendide colline dei dintorni e assaggiare nelle note minerali dei vini prodotti con l’uva locale per eccellenza, la garganega. Un gruppo dei 6 ristoranti che operano nella zona fra Montebello Vicentino e Durlo di Crespadoro, proporranno una serie di piatti da gustare in tutti i locali.

Riparte la rassegna gastronomica che durerà fino a dicembre de “I Ristoratori delle Terre Vulcaniche”, organizzata con il supporto di Confcommercio Vicenza. Si tratta di Albergo Ristorante Giulietta e Romeo di Montorso Vicentino, Antica Trattoria Al Campanile di Arzignano, Hotel Ristorante Fracanzana di Montebello Vicentino, Ristorante La Marescialla di Montebello Vicentino e il Ristorante La Meridiana di Crespadoro, Ristorante La Betulla di Durlo di Crespadoro.

Porteranno in tavola un menu degustazione, dall’antipasto al dessert, che si potrà trovare fino a dicembre in tutti i sei locali del gruppo, declinato secondo la maestria e la fantasia degli chef. Piatti che saranno poi abbinati ai vini del territorio, in particolare le eccellenze dei Gambellara Doc e DOCG, dal Classico al Recioto. Sarà un menu particolare, quello proposto dai ristoratori, perché affiancherà le proposte giornaliere a la carte consentendo di apprezzare alcuni prodotti stagionali, espressione del territorio e della Valle del Chiampo in particolare.

Come antipasto , un “ Sofficiotto ” nella cui elaborazione si utilizzerà il formaggio di Monte Faldo, prodotto di qualità, espressione dei piccoli allevamenti e della tradizione casearia dell’Alta valle.

, un “ ” nella cui elaborazione si utilizzerà il formaggio di Monte Faldo, prodotto di qualità, espressione dei piccoli allevamenti e della tradizione casearia dell’Alta valle. Il primo piatto : un “ Risotto con il tartufo dell’Alta Valle del Chiampo ”, lo scorzone nero estivo, il tartufo che tra i monti di Marana di Crespadoro ha il suo habitat ideale.

: un “ ”, lo scorzone nero estivo, il tartufo che tra i monti di Marana di Crespadoro ha il suo habitat ideale. Il secondo piatto proposto dai ristoratori per l’autunno sarà poi la “ Guancetta di maiale con funghi ”, dove la tenera carne del maiale sarà abbinata ai funghi, ben presenti nei boschi di tutta la vallata.

proposto dai ristoratori per l’autunno sarà poi la “ ”, dove la tenera carne del maiale sarà abbinata ai funghi, ben presenti nei boschi di tutta la vallata. Il dessert, la quarta proposta congiunta che gli chef elaboreranno, è rappresentata dal “Tortino con crema al Recioto”, il vino nobile della Docg del Gambellara.

Il conto alla rovescia, per la nuova stagione del gruppo ristoratori, è oramai alle porte, da ottobre si potranno trovare e degustare in tutti i locali le nuove proposte ideate per l’autunno.