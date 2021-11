Rassegna enogastronomica "Oca e Marzemin" nei ristoranti di Marostica e Bassano

Spesso ci si ricorda dell’OCA solo per il paté di foie gras, ma la versatilità dell’oca ne consente gli usi più disparati: dagli arrosti allo stracotto, dagli splendidi insaccati all’OCA IN ONTO, che può contare anche su un presidio Slow Food proprio in Veneto.

La rassegna “Oca e Marzemin” sarà dunque l’occasione per assaggiare molte di queste squisitezze, come il risotto con i fegatini d’oca, l’oca in “tecia”, gli gnocchi e i bigoli con il ragù d’oca, la coscia e il petto d’oca in più varianti, lo spiedo d’oca, gli gnocchi di pane alle erbette fini su stracotto d'oca al Marzemin. Senza dimenticare le pizze con affettati o sfilacci d’oca.

Dodici ristoranti tra Marostica e il Bassanese, con una tappa anche ad Asolo, portano in tavola una delle carni più celebrate del periodo invernale, vale a dire l’oca. L’occasione è la rassegna enogastronomica “Oca e Marzemin”, organizzata dai Ristoratori Confcommercio, in collaborazione con il Comune, l’associazione Pro Marostica e il contributo della Camera di Commercio di Vicenza.

Il via è a novembre, mese d’elezione per questa specialità, visto che è tradizione festeggiare san Martino, l’11 novembre, proprio con i piatti a base di carne d’oca. Ma si proseguirà fino a febbraio 2022, dunque nel pieno del periodo invernale. Chi si recherà in uno dei dodici locali che partecipano alla rassegna troverà sempre in menu piatti a base d’oca, accompagnati dal vino marzemino.

Venerdì 26 novembre 2021 al Ristorante da Battista Bottega Veneta di Molvena. Ci sarà la seconda speciale serata di Gran Galà - "Oca e Merzemin".

Gli estimatori di questa prelibatezza potranno dunque fare tappa durante il periodo invernale (da novembre 2021 a febbraio 2022), in 12 locali proposte a base d'Oca:



Agriturismo Collalto

Tel. 0424.72109 - agriturcollalto@gmail.com

Via Collalto, 36 - Colceresa

L’Angelo e il Diavolo L’Osteria di Apo

Tel. 0424.72312 - robertoapoambrosi@gmail.com

Piazza Castello, 41 - Marostica

Osteria Madonnetta

Tel. 0424.75859 - info@osteriamadonnetta.it

Via Vajenti, 21 - Marostica

Pulierin Enotavola

Tel. 0424.505562 - info@contrasoarda.it

Contrà Soarda 26 - Bassano del Grappa

Ristorante Ca’ Nardello

Tel. 0424.882015 - info@canardello.it

Via A. De Gasperi, 54 - Bassano del Grappa

Ristorante al Pioppeto

Tel. 0424.570502 - info@pioppeto.it

Via S.Gregorio Barbarigo, 13 - Romano d’Ezzelino



Ristorante La Rosina

Tel. 0424.470360 - info@larosina.it

Via Marchetti, 4 - Marostica



Ristorante Lunaelaltro

Tel. 0424.478098 - info@osterialunaelaltro.com

Corso della Ceramica, 33 - Marostica



Ristorante da Battista Bottega Veneta

Tel. 0424.238734 - 338.1753744

Piazza degli Alpini, 1 - Colceresa



Trattoria Caissa

Tel. 0424.472393 - info@trattoriacaissa.it

Corso Mazzini, 104 - Marostica



Villa Razzolini Loredan

Tel. 0423.951088 - info@villarazzolini.it

Via Schiavonesca Marosticana, 15 - Asolo



Bar Munari Food & drink

Tel. 0424.780452 - munaribar@gmail.com

Via Nonis,1 - Marostica

Tra i piatti presenti nei vari menu, Piatto freddo d’oca con verdure in agrodolce; Minestra in brodo d’oca con fegatini a parte;Bigoli al sugo di fegatini d’oca; Oca alle prugne con polenta; Arrosto d’oca al melograno; Coscia d’oca cotta a bassa temperatura con polenta, funghi e mostarda vicentina e molti altri.

La rassegna è organizzata da Ristoratori Confcommercio Vicenza con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza

Ristoratori di Vicenza.

“Dopo la pausa forzata dello scorso anno, inaugurare l’undicesima edizione di questa rassegna enogastronomica è un traguardo importante – afferma Sandro Guerra, ristoratore di Marostica e consigliere di Fipe-Confcommercio provinciale -: è un segnale di ritorno alla normalità per tutti noi ristoratori, ma anche e soprattutto per i nostri clienti che ci stanno dimostrando, con la loro presenza, la voglia di convivialità e l’attenzione alle proposte enogastronomiche dei nostri locali”.