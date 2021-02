A Tavola con il Ranpussolo di Villaga: rassegna enogastronomica

Villaga è il paese dei Colli Berici che ne fatto la sua bandiera, al punto da dedicargli una De.Co. si tratta del ranpussolo erba spontanea che si trova in questo periodo. La serata gastronomica tutta dedicata al rampussolo, o raperonzolo, come è chiamato in italiano permetterà di assaggiare questo prodotto in tante altre varianti e si svolgerà sabato 8 febbraio 2020 ore 20,30 presso presso l'Agriturismo Belvedere a Villaga. In tavola, il pane, la pasta, i salumi, le carni, il Ranpussolo e i dolci tutti prodotti elaborati nella cucina dell’Agriturismo Belvedere con ingredienti provenienti dalla propria azienda agricola.

A Villaga sono molto orgogliosi di questa verdura, che cresce spesso selvatica. Strano destino, quello del raperonzolo, nome latino Campanula rapunculus L., celebre grazie alla protagonista di una favola, e non sicuramente per merito della croccantezza della sua radice che nel gusto ricorda molto la dolcezza della noce e della nocciola.

Si tratta probabilmente dell’erba spontanea più pregiata che esista in Italia, di sicuro nel Veneto, viste le cifre a cui viene venduta. Al tempo stesso però è anche una delle meno conosciute, soltanto in poche zone del vicentino ci sono appassionati estimatori.

Il “rampusolo”, o ranpussolo come viene chiamato nel Vicentino, cresce fino ad 800-1.000 metri di altezza, e già d’inverno la sua bianca radice è sviluppata nel terreno, talvolta piccola e tonda, quando fa più fatica ad affondare, altrimenti - se la terra è tenera - più lunga e affusolata, (ed è difficile da trovare) e i Colli Berici sono il suo habitat naturale. Le radici assorbono i sali dal terreno ricco di rocce e minerali così ha più gusto e croccantezza.

A TAVOLA CON IL RANPUSSOLO DE VILLAGA

Rassegna Enogastronomica

Per tutto il mese di Febbraio i Ristoranti, le Trattorie e le Pizzerie di Barbarano Vicentino, Villaga e Zovencedo vi aspettano con i loro piatti e pizze a base di Ranpussolo.

