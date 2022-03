Indirizzo non disponibile

Sabato 5 marzo, ore 10 al Lanificio Conte (Schio) - Ragazze e donne in fabbrica. Il lavoro femminile nella Schio di Alessandro Rossi

Le Donne della Fisac Cgil di Vicenza assieme all'Associazione Donne per le Donne di Schio, hanno organizzato nella città dell'Altovicentino per sabato 5 marzo 2022, alle ore 10, nella sala espositiva del lanificio Conte (Largo Fusinelle 1 a Schio) un evento dal titolo "Ragazze e donne in fabbrica. Il lavoro femminile nella Schio di Alessandro Rossi". Con la partecipazione dello storico Emilio Franzina.

Ingresso gratuito con green pass rafforzato e fino ad esaurimento dei posti disponibili.