Raf e Umberto Tozzi in concerto a Bassano

Due grandi artisti con i loro repertori che hanno fatto la storia della musica italiana.

Conto alla rovescia per l’atteso concerto di Raf e Tozzi, due grandi artisti italiani che hanno deciso di condividere il palco in un tour di successo. Sabato 18 dicembre (ore 21) saranno al Palabassano 2 di Bassano del Grappa, nell’evento organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Bassano, per il quale ci sono ancora pochi biglietti disponibili.

Raf e Umberto Tozzi tornano a esibirsi insieme quindi con “Due – La nostra storia” in un imperdibile tour nei teatri.

Il pubblico avrà così la possibilità di tornare a vivere appieno tutte le emozioni di un concerto, grazie anche ai due repertori indimenticabili degli artisti, rivisitati a due voci, con una scaletta straordinaria! Non potranno infatti mancare i grandi successi, da “Gloria” a “Self Control”, da “Si può dare di più” a “Cosa resterà degli anni 80”, da “Infinito” a “Ti amo”, ma anche “Ti pretendo”, “Gli altri siamo noi”, “Il battito animale”, “Immensamente” e molti altri, tra cui la super hit, “Gente di Mare”.

Lo spettacolo è un recupero del concerto originariamente previsto il 18 aprile 2020 e successivamente spostato al 12 dicembre 2020 e al 24 aprile 2021. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.

Ultimi biglietti disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Si ricorda che per l’accesso come da normativa è richiesto il Super Green Pass e obbligo dell’utilizzo della mascherina.