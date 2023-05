Raf live in Piazza Carli ad Asiago

L’11 agosto 2023 Raf sarà in Piazza Carli ad Asiago alle ore 21.00. Il concerto di “La mia casa tour 2023” fa parte del ricco cartellone di musica e spettacolo dell’estate altopianese che per il mese di agosto ha già annunciato il concerto di Piero Pelù, con il suo Tour Estremo Live 2023 (9 agosto, ore 21).

È stato un anno intenso per RAF, che ha messo a segno un successo dopo l’altro: dopo la parentesi del Due la Nostra Storia Tour con il suo amico di sempre Umberto Tozzi e del suo ritorno in rotazione radiofonica con la hit Cherie - che ha dominato le classifiche, una ventata di leggerezza al ritmo disco-funky – ha cantato con Gue?, il brano pubblicato Ti pretendo XXX, prodotto da North Of Loreto, uno dei grandi classici di fine anni ’80, tornato letteralmente alla ribalta. Un vero tributo, nato dall'idea di Davide Bassi di rivisitare la hit di Raf.

Nell’estate 2023 Raf torna al grande pubblico un’autobiografia, un tour e nuovo disco. Raf ha presentato questo suo nuovo tour con queste parole: “A casa tutti bene? È una domanda molto frequente e spesso soltanto formale che indica quanto il benessere e l’armonia dello spazio domestico e delle persone e animali con i quali lo condividiamo sia fondamentale per il nostro stesso benessere. Immaginando di allargare il concetto di casa all’intero pianeta terra, l’equazione rimane sempre la stessa. È un’illusione credere di poter stare bene se ci curiamo solo di noi stessi, con quel poco o tanto che possediamo, mentre mostriamo scarsa empatia verso milioni di persone costantemente in condizioni di sofferenza, nessun interesse nei confronti di una maggiore sostenibilità e nessun impegno concreto nel tentare di contrastare il cambiamento climatico in atto. Stiamo bene solo se a casa tutto va bene. La mia casa, la nostra casa è l’universo in cui viviamo. Musicalmente parlando nel 2023 i teatri torneranno a essere ‘La mia casa’. Vi accoglierò con nuove sonorità, nuove canzoni. Musica e parole con l’energia e le emozioni di sempre”.

Una carriera ricca di soddisfazioni, di tanta musica e riconoscimenti, attestati di stima profonda e affetto dei fan, che nel 2023 torneranno ad ascoltare dal vivo una tra le piu? belle voci e firme della discografia italiana, che si pone sempre cosi? contemporanea e vivida anche nella nuova scena della musica attuale.

“Un altro grande nome della canzone italiana si aggiunge al nostro cartellone estivo che abbraccia musica e spettacolo - dichiara il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern – I più importanti artisti del panorama nazionale si danno ormai da tempo appuntamento ad Asiago, meta turistica di notevole prestigio che negli anni ha saputo ricavarsi uno spazio anche nei programmi culturali dell’estate. È con orgoglio che proponiamo questa nuova stagione di spettacolo, che va ad integrare le numerose offerte naturalistiche e di divertimento dell’Altopiano”.

Oltre ai grandi nomi della scena musicale italiana, il cartellone di Asiago darà spazio anche alle realtà locali. Il concerto di Piero Pelù sarà aperto infatti da Chernoband, popolare gruppo dell’Altopiano, che nel live propone hit degli anni ’90 dal rock alla dance passando per lo ska e il glam. La band è composta da Massimiliano Forte (batteria), Davide Frigo Kanacia (basso), Michele Segafredo (chitarra), Paolo Vellar (chitarra voce) e Stefano Marchetti (chitarra voce), tutti nati nel 1986, anno nel quale avvenne lo scoppio della centrale nucleare di Chernobyl, da cui deriva il nome del gruppo.

Prevendite del concerto di Raf saranno disponibili dalle ore 18.00 di giovedì 11 maggio.

Biglietti.

Poltronissima Gold € 43+diritti di prevendita

Poltronissima € 33+diritti di prevendita

Gradinata € 25+diritti di prevendit