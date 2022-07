Raduno Triveneto degli Alpini in Altopiano, il programma

Indirizzo non disponibile

Da venerdì 8 a domenica 10 luglio l’Altopiano dei Sette Comuni ospita il raduno Triveneto degli Alpini 2022. Un evento particolarmente significativo che vedrà il Monte Ortigara, nel Centenario del primo Raduno Nazionale, onorare il ricordo dei tanti valorosi che persero la vita a seguito delle sanguinose battaglie sulla cima di questa montagna. Una serie di eventi autenticamente identitari, tra i più importanti, oltre alle celebrazioni e i vari concerti di cori e fanfare che sabato 9 animeranno i sette comuni, ricordiamo la salita sull’Ortigara, l’inaugurazione dei nuovi spazi del Museo della Grande Guerra di Canove, e la grande sfilata finale di domenica 10.

"L’adunata rappresenta ogni volta un appuntamento di profondo valore e significato per queste penne nere che con la loro abnegazione vegliano su tutti noi ogni volta che c’è bisogno. Per questo la memoria dei nostri eroi deve rimanere viva come patrimonio collettivo." da detto il governatore Zaia

Programma

La manifestazione si aprirà alle 14 con l’inaugurazione dei nuovi spazi del Museo della Grande Guerra di Canove, a seguire a partire dalle 15.30 l’inizio del

CANOVE - Ore 14.00 Inaugurazione ampliamento Museo della Grande Guerra.

ASIAGO