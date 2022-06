Raduno nazionale Vespa club: tre giorni di festa, Derozer in concerto

VespaClub Lonigo organizza una tre giorni di festa e divertimento, con musica, cibo, giro aperitivo, caccia al tesoro, visite guidate.

Parco Ippodromo XXV°ANNIVERSARIO 14° RADUNO NAZIONALE VESPA CLUB.

VENERDI’ 1 LUGLIO 2022

Ore 17:00 - Inizio manifestazione

Ore 17:00 - Apertura iscrizioni

Ore 18:00 - Aperitivo e DJ set

Ore 19:00 - Apertura stand gastronomico

>>>>>Ore 22:00 - Concerto Live

NEGRONI

... a seguire DJ set

SABATO 2 LUGLIO

Ore 09:00 - Apertura iscrizioni

Ore 10:00 - Incontro con Anffas Onlus Basso Vicentino

Ore 11:00 - Go-to Tour (piccolo giro/aperitivo per le

colline con tappe in varie cantine locali)

Ore 12:30 - Apertura stand gastronomico

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 a scelta tra:

"Play the Vespa": una caccia al tesoro in sella alla

tua Vespa "Tra il fiume e i colli”.

"Lonigo Segreta": visita guidata alla scoperta

delle bellezze di Lonigo. (max. 40 persone)

Ore 15:00 - "Custom Show Memorial Fiorio - Sinicato"

Ore 17:30 - "25 anni di storia, VC Lonigo si

racconta"

Ore 18:30 - Aperitivo e DJ set

Ore 19:00 - Apertura stand gastronomico

Ore 21:30 - Premiazioni "Custom Show Memorial

Fiorio - Sinicato”

>>>>>Ore 22:00 - Concerto Live

DEROZER

... a seguire DJ set

DOMENICA 3 LUGLIO

Ore 08:00 - Apertura iscrizioni

Ore 09:30 - Tour per i colli Leoniceni e sosta in cantina

Ore 12:30 - Pranzo convenzionato, premiazioni e saluti

presso il Parco Ippodromo

Iscrizione LIGHT: € 30,00 (Gadgets,

DEROZER ACOUSTIC LIVE:

Inizio serata ore 20:00

FREE ENTRY

Un set acustico speciale nel quale Seby, accompagnato da Zamu (Duracel/Derozer) alla chitarra, ripercorrerà le più belle canzoni dei Derozer in un’inedita versione acustica.

Una scaletta di sole hit che ripercorrerà la storia dei rozzi, dagli esordi fino ad oggi, con tutte quelle canzoni che sono entrate negli stomaci di tanti, svestite dall’elettricità per l’occasione ma non meno cariche di quell’energia travolgente che da sempre contraddistingue i live della band, il tutto arricchito da storie, aneddoti, favole, avventure, guerre e complotti che le hanno ispirate.

Un set unico, intimo, sincero e fottutamente punk che vi farà cantare a squarciagola!

Birre a prezzi popolari.

Per la cucina niente paura!

Ci pensa Giando Cucina e Vini con truckfood per tutti e 3 i giorni del raduno.