Raduno Ferrari: Le Rosse a Camisano Vicentino

Camisano si veste di rosso un pomeriggio all'insegna dei motori e del divertimento.

PROGRAMMA

Dalle 17:00 esposizione lungo le vie del paese di Camisano

Ore 17:30 Musica live con Chiara Artuzzi The Blues Voice

Ore 18:00 Esibizione Calcio Free Style con Mauro Trevisan

Ore 18:30 Balletto Artistico della Scuola di danza Asd Danza e Danza di Camisano

E per i più fortunati un Giro in una delle super Car. Ad estrazione.

Per info whatsapp 348 4435391

SABATO 12/9 DALLE ORE 17:30 ALLE 19:30

Le Rosse a Camisano Vicentino

