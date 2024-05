Festa della Polenta a Marano: i Polentari d'Italia faranno assaggiare le loro specialità

Dal 24 al 26 maggio 2024, Marano Vicentino ospiterà una festa dedicata alla polenta e le tradizioni culinarie: il 16° Raduno Nazionale dei Polentari d’Italia. Ogni regione porterà le sue specialità, saranno molti i tipi di polenta che si potranno assaggiare. E poi ci sono spettacoli con balli popolari, artisti di strada e imperdibile concerto dei Valincantà (folk d’autore in dialetto veneto).

Cosa si mangia: Si parte sabato alle 16:00 con la possibilità di assaggiare 18 tipi di polenta. Sarà disponibile anche uno stand gastronomico con primi e secondi piatti tipici. Domenica, lo stand aprirà alle 11:45 e resterà operativo fino al pomeriggio.

Programma

Tre giorni di festa all’insegna del gusto e della scoperta, con un ricco programma di eventi gratuiti e aperti a tutti.

Visite guidate : alla scoperta del territorio e dei luoghi del mais Marano. Un’occasione per scoprire il territorio di Marano Vicentino.

: alla scoperta del territorio e dei luoghi del mais Marano. Un’occasione per scoprire il territorio di Marano Vicentino. Animazioni e spettacoli: animazioni in costume legate alle tradizioni, balli popolari con “La valigia dei ricordi” e Ballincontrà. Oltre ai spettacoli d’arte di strada e musica. Sabato sera alle 21.00, imperdibile concerto dei Valincantà (folk d’autore in dialetto veneto).

animazioni in costume legate alle tradizioni, balli popolari con “La valigia dei ricordi” e Ballincontrà. Oltre ai spettacoli d’arte di strada e musica. Sabato sera alle 21.00, imperdibile concerto dei Valincantà (folk d’autore in dialetto veneto). Sfilata e banda musicale: domenica mattina, le delegazioni sfileranno dalle 10.15 dal Parco della Solidarietà in Piazza Silva. Saranno accompagnate dalla banda musicale “Sette Note Swing Band”.

domenica mattina, le delegazioni sfileranno dalle 10.15 dal Parco della Solidarietà in Piazza Silva. Saranno accompagnate dalla banda musicale “Sette Note Swing Band”. Degustazioni e stand gastronomici: dal sabato pomeriggio, gli stand delle delegazioni dei polentari d’Italia saranno allestiti nel Parco della Solidarietà, offrendo l’opportunità di assaporare le diverse varianti di polenta tipiche di ogni regione.

VENERDI' 24 MAGGIO

Arrivo delle delegazioni dei Polentari d’Italia

- ore 12.30 Pranzo delle delegazioni dei Polentari d’Italia presso il Parco della Solidarietà (dalle 12.30 Stand gastronomico aperto)

- ore 15.00 Visita guidata “Alla scoperta del territorio e dei luoghi del Mais Marano” a cura della Consulta Attività Culturali

N.B. Partenza dal Parco della Solidarietà

- ore 20.00 Cena delle delegazioni presso il Parco della Solidarietà (dalle 19.30 Stand gastronomico aperto)

SABATO 25 MAGGIO

Arrivo delle delegazioni dei Polentari d’Italia

- ore 9.30 Visita guidata alle Aziende agricole di Marano Vicentino a cura dell’Associazione Agritour.

- ore 9.30 Azienda agricola Marco Sartore.

- ore 10.15 Azienda agricola Orti di Sant’Angelo

- ore 11.00 Azienda agricola Aidi

- ore 11.45 Vitivinicola Ruaro N.B. Partenza da Piazzale pubblici spettacoli

- ore 12.30 Pranzo delle delegazioni dei Polentari d’Italia presso il Parco della Solidarietà (dalle 12.30 Stand gastronomico aperto)

- Nel pomeriggio Animazioni in costume legate alle tradizioni e al mais Marano a cura della Valigia dei Ricordi

- ore 15.00 Allestimento stand delle delegazioni dei Polentari d’Italia

- ore 17.00 Balli popolari a cura dell’l’associazione Ballincontrà

- ore 18.00 Musica e animazione con Radio Stella FM

- ore 18.30 Inizio degustazioni dei Polentari d’Italia

- ore 21.00 Concerto di musica popolare con i Valincantà (folk d’autore in dialetto veneto)

- ore 23.00 Dj set con Paul Deejay

DOMENICA 26 MAGGIO

- ore 9.00 Apertura bancarelle e mercatini presso il Parco della Solidarietà

- ore 10.15 Partenza sfilata delegazioni dei Polentari d’Italia dal Parco della Solidarietà a Piazza Silva, con la banda musicale “Sette Note Swing Band”

- ore 11.00 Spettacolo arte di strada “Scen-Sen-So, deliri di un clown” in piazza Silva

- ore 11.45 Passaggio del testimone al Comune che ospiterà il 17° Raduno nel 2026

- ore 12.00 Santa Messa in Chiesa Arcipretale

- ore 13.00 Pranzo di ringraziamento presso il Parco della Solidarietà

(dalle 12.30 Stand gastronomico aperto)

- Nel pomeriggio Animazioni in costume legate alle tradizioni e al mais Marano a cura della Valigia dei Ricordi

- ore 14.30 Spettacolo e animazione per bambini “Paracaduta libera” al parco

- ore 16.00 Saluti e ringraziamenti alle delegazioni dei Polentari d’Italia in partenza

INFORMAZIONI

Degustazioni dei Polentari d’Italia solamente il sabato sera.

Il Parco della Solidarietà si trova in Via San Francesco.

Piazzale pubblici spettacoli si trova in via De Gasperi.