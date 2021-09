Radiosboro in concerto alla Festa di fine estate

Sarà una serata di canzoni vecchie e nuove, con un occhio di riguardo al passato, a quelle hit in dialetto che hanno fatto cantare e divertire generazioni di veneti..

I Radiosboro in formazione completa festeggiano il 29esimo compleanno a Gambugliano a soli 4km da Sovizzo alla Festa di Fine Estate.

I Radiosboro i xe un grupo muxica?e/cabaretistico de Sovisso (Vicensa) nato in tel 1992 grasie a ?a creatività artistica del fondator Cristian. I to?e ?e canson fate da cantanti famosi (in primis Ligabue) e i se gode a canbiarle, cantàndoghe sora testi in dia?eto visentin, tuti da ridar (e ogni tanto anca co qualche bestiema o paro?asa). Ormai xe na quindexena d'ani che i va in volta par tuto el Vèneto a far conserti inte i loca?i, goagnandose na serta popo?aridà.

La Pro Loco ed il Comune di Gambugliano propongono alcune eventi per salutare l’estate 2021:

venerdì 3 settembre

FESTA DELLA BIRRA con MARCO E I NIAGARA – apertura stand gastronomico dalle ore 19 – musica dalle ore 21

Sabato 4 settembre

FESTA MESSICANA con RADIO S.B.O.R.O – apertura stand gastronomico dalle ore 19 – musica dalle ore 21

Domenica 5 settembre

NOTTURNA AL VOLO con DJ SET ALESSANDRO RIGONI – torneo di pallavolo dalle ore 16 – apertura stand e musica dalle ore 19

SABATO 4 SETTEMBRE ALLE ORE 21:30

Dalle ore 19:00 sarà attivo uno Stand gastronomico con

fajitas, nachos, tortillas, wurstel, patatine, con Sangria,

mojito, Caipiroska.

Radiosboro presso il campo sportivo di Gambugliano