Radiosboro in concerto al Beerstrò di Grumolo delle Abbadesse

I radiosboro in formazione completa al Beerstrò di Vancimuglio, vicino al centro commerciale Le Piramidi.

RADIOSBORO - ROCK BOARO

Nato nel lontano 1992 da un' idea pazza e strampalata di una compagnia di amici di Sovizzo (VI), RADIO S.B.O.R.O. diventa ben presto uno stile di vita e un punto di riferimento per tutta la gente che lo ascolta.

Quasi 30 anni di “cover boare” e gag irriverenti in perfetto stile campagnolo sui palchi del nord Italia, portano a ciò che può essere definito “BACCANO ALLO STATO PURO”.

Con il passare degli anni il gruppo raggiunge una qualità cabarettistica e musicale di alto livello, non dimenticando, però, le proprie origini agricole, restando sempre e comunque “alla bona” e col “Cuore Contadino”.

Lo scopo dei RADIO S.B.O.R.O xe fare festa, stare in compagnia e parlare in dialetto….perché è risaputo che in Veneto SE BEVE, SE RIDE E SE AMA VIVERE DA BOARI! …

Radiosboro al Beerstrò - Grumolo delle Abbadesse (VI) 17 Giugno 2022 ore 20,30

Info e prenotazione tavoli allo 0444 123 3834

Beerstroò - Via Nazionale 32, Grumolo delle Abbadesse,