Radiorock (Zucchero, Vasco, Liga, Battisti, Negramaro..) al Bierstube Treff

Venerdì 17 giugno 2022 i Siska in concerto nel giardino estivo per cena al Bierstube Treff di Vicenza. La birreria è un angolo di montagna in città, rispecchia al meglio le tradizionali birrerie del Tirolo con la cucina tradizionale. Durante la bella stagione organizzano concerti in giardino.

VENERDÌ ALLE ORE 21:30 RADIOROCK (ZUCCHERO, VASCO, LIGA, BATTISTI, NEGRAMARO...)

Bierstube Treff - Viale Verona, 93 Vicenza

Tutto il meglio della musica italiana! 5 musicisti che vi accompagneranno in un viaggio tra i migliori brani di artisti come Vasco Rossi, Ligabue, Zucchero, 883, Battisti, Negramaro e molti altri!