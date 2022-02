Radiofreccia tribute band Ligabue all'Antico Volto

Una serata unica, in cui sarete immersi nelle atmosfere magiche del rocker di Correggio, accompagnati dalla straordinaria somiglianza vocale e fisica del cantante Marco. Tutti i più grandi successi del Liga, dai pezzi storici fino agli ultimi singoli. Il cuore e l'anima di Luciano Ligabue.

VENERDI 18 FEBBRAIO 2022

RADIOFRECCIA LIVE - TRIBUTO A LIGABU Live Acustico all'Antico Volto - Sossano

LA BAND

Marco Visentin (Voce). Grande interprete del rocker di Correggio, il cantante dei Radiofreccia Live ricalca alla perfezione presenza scenica e caratteristiche vocali di Luciano Ligabue. Caldo, coinvolgente e travolgente, la voce dei Radiofreccia Live vi condurrà per mano in un fantastico viaggio "Tra palco e realtà".

Nicola Mele (Chitarra e direttore artistico). Direttore artistico della band e chitarrista di gran razza, percorre sia metaforicamente che fisicamente l'autostrada del Rock, che lo porterà dalle soleggiate terre della Puglia, attraverso l'italia, fino a Vicenza.

Nella sua carriera, alterna alla musica rock di Luciano Ligabue, l'energia dei Litfiba e di Piero Pelù,con I Diablo Loco, il sound inconfondibile di Antonello Venditti ne "I.Q.B.L." e di Francesco Gabbani nei "GABBAND".

Stefano Stangherlin (Chitarra e cori) Chitarrista di lungo corso, conosciuto per essere uno dei più virtuosi chitarristi del padovano, Stefano porta la sua chitarra nel cuore dei Radiofreccia Live. Si distingue per spirito rock, professionalità e competenza al servizio degli ascoltatori che amano il Liga.

Max Busato (Basso e cori). Bassista preciso e di grande presenza scenica, Max riesce a coniugare spettacolo ed affidabilità nelle sue performance sul palco. Dopo aver calcato i maggiori palchi del Veneto con i Nicotine Alley, i Monoscopes e altre prestigiose band, Max si aggrega alla band dei Radiofreccia Live, per dare il suo poderoso apporto alla musica del Liga.

Andrea Reato (Batteria). La sezione ritmica dei Radiofreccia Live non poteva non essere completa se non con una macchina del tempo di primissima categoria. Affidabile, preciso e un gran battitore di pelli e piatti, mette la sua preziosa esperienza al servizio della musica del grande Ligabue.

Marco D'iseppi (Tastiere). Musicista di Lunga data, Marco si unisce ai Radiofreccia Live fin dalla primissima formazione. Ha militato e milita tutt'ora in grandi Cover e tribute band. Unito al gruppo dalla grande passione per Ligabue, fornisce el gruppo un vero e prorpio "muro del suono"

?Antico Volto - Beer & Food - Via Guglielmo Marconi,16 Sossano

Prenotazioni al 324 900 3215

Il live inizierà alle 22.00