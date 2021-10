Radiofreccia Live tributo Ligabue alla birreria "Ten"

Una serata unica, in cui si sarà immersi nelle atmosfere magiche del rocker di Correggio, accompagnati dalla straordinaria somiglianza vocale e fisica del cantante Marco.

RADIOFRECCIA Ligabue Tribute Band proporrà il meglio della lunga produzione musicale di Ligabue alla Birreria Ten di Vicenza

"THE BEST OF LUCIANO LIGABUE TOUR"

Tutti i più grandi successi del Liga, dai pezzi storici fino agli ultimi singoli.

Il cuore e l'anima di Luciano Ligabue. ....

INGRESSO LIBERO

INFO & PRENOTAZIONI 0444 294494

VENERDI 29 OTTOBRE 2021 - ore 21.30 birreria ristorante " TEN" -Via Sant'Antonino, 78 - VICENZA

LA BAND

Marco Visentin (Voce)

Grande interprete del rocker di Correggio, il cantante dei Radiofreccia Live ricalca alla perfezione presenza scenica e caratteristiche vocali di Luciano Ligabue.

Caldo, coinvolgente e travolgente, la voce dei Radiofreccia Live vi condurrà per mano in un fantastico viaggio "Tra palco e realtà".

Nicola Mele (Chitarra e direttore artistico)

Direttore artistico della band e chitarrista di gran razza, percorre sia metaforicamente che fisicamente l'autostrada del Rock, che lo porterà dalle soleggiate terre della Puglia, attraverso l'italia, fino a Vicenza.

Nella sua carriera, alterna alla musica rock di Luciano Ligabue, l'energia dei Litfiba e di Piero Pelù,con I Diablo Loco, il sound inconfondibile di Antonello Venditti ne "I.Q.B.L." e di Francesco Gabbani nei "GABBAND". Nato per vivere..

Stefano Stangherlin (Chitarra e cori)

Chitarrista di lungo corso, conosciuto per essere uno dei più virtuosi chitarristi del padovano, Stefano porta la sua chitarra nel cuore dei Radiofreccia Live. Si distingue per spirito rock, professionalità e competenza al servizio degli ascoltatori che amano il Liga.

Max Busato (Basso e cori)

Bassista preciso e di grande presenza scenica, Max riesce a coniugare spettacolo ed affidabilità nelle sue performance sul palco. Dopo aver calcato i maggiori palchi del Veneto con i Nicotine Alley, i Monoscopes e altre prestigiose band, Max si aggrega alla band dei Radiofreccia Live, per dare il suo poderoso apporto alla musica del Liga. Il ragazzo è in giro...

Andrea Reato (Batteria)

La sezione ritmica dei Radiofreccia Live non poteva non essere completa se non con una macchina del tempo di primissima categoria. Affidabile, preciso e un gran battitore di pelli e piatti, mette la sua preziosa esperienza al servizio della musica del grande Ligabue. Reduce dagli 802, tributo ai Nomadi, è ora pronto a farvi "ballare sul mondo"

Marco D'iseppi (Tastiere)

Musicista di Lunga data, Marco si unisce ai Radiofreccia Live fin dalla primissima formazione. Ha militato e milita tutt'ora in grandi Cover e tribute band. Unito al gruppo dalla grande passione per Ligabue, fornisce el gruppo un vero e prorpio "muro del suono"

