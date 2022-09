Radici Future, il festival della sostenibilità a Vicenza e Bassano

Radici Future, il festival della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’etica d’impresa. Un progetto di Confindustria Vicenza per proiettare il territorio verso nuovi modelli urbani e di business, seguendo la strada tracciata dai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile definiti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il Festival si svolgerà dal 27 al 30 settembre tra Vicenza e Bassano del Grappa.

I DIALOGHI CULTURALI

Dal 27 al 30 settembre 2022 le serate della provincia verranno animate dai dialoghi culturali. Si parte martedì 27 settembre con la prima data a Vicenza. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 15.45, Palazzo Bonin Longare ospita il digital talk di “Road to Social Change”, progetto lanciato da UniCredit, in collaborazione con AICCON, Politecnico di Milano/Tiresia, POLIMI Graduate School of Management, Fondazione Italiana Accenture e TechSoup. Si parlerà di transizione ecologica ed energetica, di infrastrutture e mobilità sostenibile, declinandole in un’ottica di Sostenibilità Integrale. Attraverso il racconto di esperienze e casi concreti, si cercherà di comprendere come il terzo settore e il mondo imprenditoriale possano essere parte di questo cambiamento. È possibile partecipare all’evento sia in presenza sia in diretta streaming.

Sempre il 27 settembre, alle 20.30, Palazzo Bonin Longare ospita la prima delle serate culturali: protagonisti l’esploratore e divulgatore ambientale Alex Bellini e Serena Giacomin, climatologa Meteo Expert e presidente Italian Climate Network, moderati dalla giornalista Laura Bettini de Il Sole 24 Ore.

Da mercoledì 28 settembre, in serata, si torna in Villa Rezzonico a Bassano del Grappa con Anna Fiscale, fondatrice e presidente dell’Impresa Sociale Quid, e Lucia Dal Negro, ceo and cofounder De-LAB Srl società benefit. Modera Luca Barbieri, consulente per la comunicazione di centri di ricerca, Pmi innovative e startup, imprenditore e giornalista.

Giovedì 29 settembre tocca a Susanna Martucci, amministratore unico & founder di Alisea Srl, e all’economista e divulgatore scientifico Luciano Canova, moderati dalla giornalista e conduttrice di Mediaset Alessandra Viero.

Venerdì 30 settembre si chiude con la presidente di Fondazione Diversity Francesca Vecchioni e con Paola Gianotti, ultracycler, detentrice di 4 Guinness World Records e attivista sociale. A moderare l’incontro sarà Andrea Bettini di Rai News 24.

Tutti gli eventi iniziano alle 20.30 e sono a ingresso gratuito, con prenotazione necessaria sul sito radicifuture2030.org o sulla piattaforma Eventbrite.

LA PREMIAZIONE DELLA CHAMPIONSHIP

Tra gli appuntamenti del cartellone del festival spicca la premiazione della Championship di “Radici Future 2030”, il contest della sostenibilità lanciato alle imprese associate a Confindustria Vicenza e realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona. Il 30 settembre, alle 18.00 in Villa Rezzonico, verrà svelato il nome dell’azienda vincitrice. Sono 22 le realtà che hanno raccolto la sfida, scendendo in campo con i loro progetti e il loro sguardo innovativo rispetto al tema della sostenibilità e ai parametri fissati dai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu. La valutazione e il giudizio finale sono stati affidati al Comitato tecnico scientifico del festival, costituito ad hoc per la competizione.