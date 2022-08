Rachele Bastreghi la voce dei Baustelle, concerto gratuito a Valdagno

Dopo 20 anni nei Baustelle, Rachele Bastreghi, la musicista donna del noto gruppo, ha deciso che aveva bisogno di fermarsi e concentrarsi su se stessa. Così è nato “Psychodonna”, il primo album solista. Un album nato come una necessità artistica e umana al tempo stesso. Una sorta di auto-analisi in musica in cui traspare la passione per le sperimentazioni geniali di giganti del calibro di Laurie Anderson, Ennio Morricone e Franco Battiato (tra l’altro, il maestro è sempre stato una piacevole passione del collega Francesco Bianconi), per figure femminili come Penelope e la poetessa americana Anne Sexton e in cui spiccano le collaborazioni con Silvia Calderoni e Meg, Chiara Mastroianni.

«Mi sento stranamente felice e un po’ elettricamente impaurita. Tornerò a flirtare sui palchi dopo tanto tempo e dopo un tristissimo anno di paura», ha reso pubbliche le sue emozioni in vista del tour in partenza. «Sul palco parlerò di un mondo che non ha confini, né inizi e né fini. Di un mondo che mi ha donato libertà e sensibilità, carezze e schiaffi, lo stupore della notte e il coraggio di trasgredire. Le parole mi inchiodano, mi scuotono e allo stesso tempo mi consolano. La musica, per come la vedo io, è semplicemente uno spazio infinito in cui perdersi e ritrovarsi».

VENERDÌ 5/8/2022 ALLE ORE 21:00

Rachele Bastreghi | Psychodonna

La Favorita

Ingresso gratuito

prenotazione su www.comune.valdagno.vi.it