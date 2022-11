Racconti in inglese per bambini da 3 a 7 anni

KIDS&US Vicenza, la scuola di inglese per i bambini, sta organizzando in collaborazione con De Bernardini Giocattoli una serie di eventi totalmente gratuiti in inglese!

Ti aspettiamo sabato 19 novembre alle ore 11:00 presso De Bernardini Giocattoli in Piazza delle Erbe 13 per dei bellissimi racconti in inglese.

Evento dedicato ai bambini da 3 a 7 anni.



Ti aspettiamo!