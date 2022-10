Quando la poesia incontra la pittura

ARTE A KM ZERO... O QUASI

Edoardo Maria Maggiolo ospita Enrico Mitrovich



inaugurazione sabato 8 ottobre



Incontrare Enrico Mitrovich è stato come aver fatto un viaggio in luoghi incantati, dove respiri la forte influenza del pensiero orientale.

Ogni dettaglio, ogni piccolo elemento delle sue opere, raccontano un percorso di riflessione durato anni.

Dalla cultura giapponese la disciplina TanRen e la realizzazione dei suoi 10.000 cardellini ( cardellino non a caso fortemente presente nelle sue opere, un' uccellino che rappresenta l'anima).

Attraverso la grande passione dell'artista per gli oggetti antichi, trova un collegamento diretto la parola giapponese Keiko, un modo per acquisire conoscenza.

Visitare la mostra vuol dire fare un viaggio nel suo mondo, ma anche imparare nuovi percorsi di conoscenza che non possono che arricchire la nostra anima.

In occasione dell' inaugurazione di sabato 8 settembre, alle 16.30 verrà presentato il libro Piccolo volario illustrato.

Una raccolta di poesie scritte da Alberto Graziani, architetto e giornalista vicentino, che con le opere di Enrico Mitrovich danno vita ad una raccolta di parole ed immagini, ricche di suggestioni ed intuizioni.

Alcuni brani verranno letti dallo stesso autore in Contrà San Gaetano da Thiene, appositamente allestita per l' occasione.



allestimento scenografico : POESIE TRA ANIMALI

a cura di Edoardo Maria Maggiolo



promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza

con il patrocinio del Comune di Vicenza



organizzazione Arte a km zero associazione socio culturale no profit





