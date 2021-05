Dopo il successo di Quando Google Maps non esisteva.1, arriva la versione punto 2! Percorriamo insieme altre contrade del centro storico da Piazza San Lorenzo alle Beccariette, scoprendo cosa si cela dietro antichi nomi della toponomastica vicentina. Che significato si nasconde dietro Contrada Corpus Domini e cosa ci sarà stato di particolare in Stradella Soccorso Soccorsetto?

Alla scoperta di chiese, antichi conventi e particolari ospizi: vi aspettano racconti e storie di un antico passato vicentino.



QUANDO: SABATO 29 MAGGIO ORE 10



DOVE: PIAZZA SAN LORENZO



COSTO: 10 € - gratuito under 12 anni



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER GRUPPI CONTINGENTATI NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID



PER INFO E PRENOTAZIONI, SCRIVETECI A:



info@nonsolovenezia.it



O CONTATTATECI SU WHATSAPP:



Lia Procopio 328 8348193

Rita Boni: 337 378088

