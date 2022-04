Quajabrick: robotica con i Lego

Mostra di Lego a cura del Gruppo Gattoncini, in collaborazione con Amministrazione Comunale di Castegnero e Proloco Castegnero.

Oltre 600mq di esposizione e la nostra Basilica Palladiana sono pronti ad accoglierti nel mondo dei mattoncini.

Durante l'esposizione si svolgerà il laboratorio di fotografia costruttiva con il fotografo costruttivo Marco Bazzo.

Porta le tue minifigure preferite e Marco ti insegnerà come realizzare le foto con gli omini in ambientazioni predisposte per l'occasione.



Programma lezioni:

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio

dalle 14.30 alle 16.30



Durante l'evento è possibile partecipare a una delle sessioni di robotica Lego® realizzata da Francesco Corato dell'èquipe LaLudo.

Possono partecipare massimo 8 bambini per volta, dai 7 ai 12 anni previa prenotazione scrivendo alla mail robotica.gattoncini@gmail.com



Programma lezioni:

Sabato 30 aprile

ore 16.00 - 17.15 - 18.30





ore 9.00 - 10.15 - 11.30 - 14.30 - 15.45 - 17.00