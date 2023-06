Qua la zampa, attività ludico sportive al Laghetto Spark

Domenica 11 Giugno QUA LA ZAMPA evento dedicato interamente ai nostri Amici Cani. Dalle 10.00 alle 20.00 sono previste attività interattive per educare il tuo fido attraverso il divertimento ed il gioco con l'associazione Lupi A.S.D. di Marola.

Divertimento e relax per le famiglie e i loro amici pelosi, aree show, espositive e benessere a tema. Area Street Food per tutti i gusti.

Programma

Allo Spark dalle 10 alle 18.30 il centro cinofilo ti da la possibilità di vedere delle dimostrazioni e provare con il tuo cane varie discipline.

Orari dimostrazioni: 10.30 - 12.00 - 15.00 - 16.30

-MANTRAILING e giochi di ricerca olfattiva

VIENI A PROVARE L’OLFATTO DEL TUO CANE

(Porta snack e giochi per il tuo cane)

- ACQUATICITA’:

Orari dimostrazioni: 10.00 - 11.30 - 14.30 - 16 .00

10.45: GARA DI TUFFI

VIENI A DIVERTIRTI IN ACQUA CON NOI

(Porta costume e muta per te, salvagente se ce l'hai, giochi e snack per il tuo cane)

Altre attività:

10.15 Hoopers

11.15 Obedience

15.15 Rally-o

15.45 Prove naturali svedesi

16.15 Tricks

17.00 Agility

17.30 Sfilata con premiazioni

VIENI A PROVARE QUESTE DISCIPLINE TECNICHE

(Porta snack e giochi per il tuo cane)

Poi la serata proseguirà con angoli aperitivo e Street food!

Area Street Food per tutti i gusti...tutto il giorno!

Ingresso e parcheggio gratuiti.

Per info: SPARK 3513330076 info@sparkvicenza.com