Giovedì 15 ottobre 2020 dalle ore 17:30 alle 18:30

Presso Altro Movimento in Largo Boschetti, 4 Montecchio Maggiore Vicenza



​Partecipa alla serata di presentazione.



Il qi kung è una pratica antica che aiuta a mantenere e ripristinare un corretto stato di salute psico-fisico.

Grazie a esercizi respiratori e precise posture del corpo si entra in uno stato di rilassamento profondo. In questa condizione il corpo impara a guidare l'energia ripristinando il suo corretto fluire.



Evento organizzato nel pieno rispetto delle normative di sicurezza.



La partecipazione è gratuita.

Prenotazione richiesta:

Tel. 392 102 9333 e-mail:infoaltromovimento@gmail.com