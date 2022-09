Puliamo il mondo 2022: Legambiente al parco Astichello

PULIAMO IL MONDO, il più grande appuntamento di volontariato ambientale a livello globale, giunge quest'anno alla sua trentesima edizione!

Ogni anno in Italia, sotto la bandiera di Legambiente, sono centinaia di migliaia le persone che in questa occasione si mettono a lavoro insieme per ripulire le strade e le aree verdi dai rifiuti abbandonati.



Domenica 2 ottobre, a Vicenza, con la collaborazione di altre associazioni e de* volontar* del nostro circolo, abbiamo scelto di dedicare questa giornata alla pulizia del Parco Astichello e degli argini del fiume.

L'attività è adatta ad adult* e bambin*: facciamo la nostra parte e mettiamoci in gioco per pulire il parco! Oltre a rendere un più bella la nostra città, sarà anche un’occasione per tornare ad incontrarci e stare insieme e parlare delle tematiche ambientali che ci stanno a cuore.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite il form al seguente link: https://forms.gle/x4rG4y9gpJNpP7QGA



È disponibile un parcheggio nelle vicinanze ma vi raccomandiamo di raggiungere il parco in bici, a piedi o con i mezzi pubblici!