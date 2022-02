Prova gratuita di Roller derby

Vieni a provare il roller derby! A vicenza esiste una squadra, ci chiamamo The Anguanas.

Il nostro È uno sport di contatto di squadra praticato sui pattini quad.

Come capire meglio di cosa si tratta?

Semplice: lunedì 21 febbraio 2022 apriremo le porte del pattinodromo (viale Ferrarin, Vicenza) a chiunque abbia voglia di conoscere noi e il roller derby!



Dalle 21.00 alle 22.30 con un istruttore potrai provare un vero allenamento, ti spiegherà le basi del gioco e coinvolgendoti nelle dimostrazioni pratiche! Non serve saper già pattinare.

Presentati con abbigliamento sportivo e, se li hai, con i tuoi pattini quad o inline (se non hai pattini o protezioni te li presteranno).



Per partecipare* è OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE al seguente link:

https://bit.ly/33cugCz

Oppure scrivendoci all'email rollerderbyvicenza@gmail.com



*IMPORTANTE: per partecipare è obbligatorio essere in possesso del Super Green Pass.

Enjoy the Purple Side... #TheAnguanas!



LINK EVENTO: https://www.facebook.com/events/306122764912473/?ref=newsfeed