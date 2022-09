Prova di roller derby

Vieni a provare il roller derby! È uno sport di contatto di squadra praticato sui pattini quad.

Come capire meglio di cosa si tratta?

Semplice: lunedì 26 settembre 2022 si apriranno le porte del pattinodromo (Viale Ferrarin) a chiunque abbia voglia di conoscere noi e il roller derby!



La prova è rivolta a persone maggiorenni.



Dalle 21.00 alle 23.00 potrai provare un vero allenamento, spiegando le basi del gioco e coinvolgendoti nelle dimostrazioni pratiche! Non serve saper già pattinare.

Ti aspettiamo con abbigliamento sportivo e, se li hai, con i tuoi pattini quad o inline (se non hai pattini o protezioni te li prestiamo noi).



Per partecipare* è OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1LnzgXULb_HsQ4d9ssoxBTwBzNCZdTfuG4eHXL06xnqk/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR2bKfSnm3rrdhkuh_PUU-Bih7hDfXG9O5sWcI5_6dzNFPnTnRk1i8kU_Y0



Per ulteriori info: rollerderbyvicenza@gmail.com



link evento fb: https://www.facebook.com/events/387144986897857