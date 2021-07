Arriva in città il Prosciutto Veneto DOP

Indirizzo non disponibile

Saranno le suggestive location di corso Fogazzaro e piazza San Lorenzo ad ospitare la seconda tappa dell’evento gastronomico che si terrà dalla sera di venerdì 2 a domenica 4 luglio, dalle 18 alle 24: tre giorni dedicati alla scoperta del pregiato prodotto che si potrà degustare in accompagnamento a formaggi, birre e vini del territorio.

In corso Fogazzaro a Vicenza sarà possibile trovare gli stand dei prosciuttifici del Consorzio che proporranno i piatti di prosciutto veneto DOP da abbinare con altri prodotti del territorio: i formaggi DOP dei Fratelli Brazzale, i vini DOC e DOCG firmati Dal Maso, le birre ed il melone, mentre in piazza San Lorenzo sanno posizionati dei tavoli d’appoggio per la degustazione.

A dare inizio alla manifestazione sarà l’inaugurazione ufficiale che si terrà venerdì 2 luglio alle 10.30. Alle 11 è in programma una degustazione gratuita riservata a ristoratori e pubblici esercizi.

Da non perdere anche l’appuntamento musicale di sabato 3 luglio, dalle 19 alle 22: il duo acustico “Blend” accompagnerà la degustazione delle prelibatezze gastronomiche del territorio con musica di qualità.

Blend significa “combinazione”, intesa come armonizzazione di due composti che si fondono in un terzo più vigoroso ed energico. Il duo, formato dalla cantante jazz Camilla Busetto e dal chitarrista rock Fabio Palmitesta, proporrà un sound travolgente e innovativo nato dall'arrangiamento di pezzi pop, jazz, rock, funky, blues e soul.

“PROSCIUTTO VENETO DOP IN TOUR” è l'evento gastronomico tutto dedicato al prosciutto veneto con denominazione di origine protetta che quest’estate farà tappa in alcune delle più suggestive piazze della regione, è un’iniziativa del Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto DOP con il patrocinio del Comune di Vicenza e la collaborazione dell’Assessorato al Commercio e Turismo.

“Nell'ambito del nostro cartellone estivo Vivi Vicenza – è il commento dell'assessore al commercio e al turismo Silvio Giovine – presentiamo un'iniziativa di qualità che non sarà semplicemente una manifestazione fine a se stessa, ma l’occasione per riscoprire e valorizzare uno delle eccellenze agroalimentari del nostro territorio. Il tutto in occasione dei 50 anni dalla costituzione del Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto”.