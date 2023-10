Prosa: 'Scusa sono in riunione...ti posso richiamare?' con Vanessa Incontrada

Il titolo di questa commedia si trasforma presto nel tormentone di un’intera generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere e ironizzare su se stessa. Ex ragazze ed ex ragazzi che senza accorgersene sono diventati donne e uomini con l’animo diviso tra le ambizioni e i propri bisogni di affetto, ma anche persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un’esistenza ormai dipendente dalla tecnologia che non lascia spazio a un normale e sano vivere i rapporti interpersonali. Ma cosa succederebbe se queste stesse persone per uno strano scherzo di uno di loro si ritrovassero protagonisti di un reality show televisivo? La risposta al pubblico che, dopo avere riso di se stesso, si interrogherà a lungo sul senso di molti aspetti della sua vita.

In programma al Teatro di Lonigo il 13/12/2023 alle ore 21.

testo e regia di Gabriele Pignotta



con Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta, Fabio Avaro, Nick Nicolosi, Siddhartha Prestinari

scene Matteo Soltanto

costumi Valter Azzini

luci Pietro Sperduti

musiche Stefano Switala



produzione Artisti Associati



