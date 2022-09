Spettacoli classici all'Olimpico: Prometeo l'eroe che sfida l’autorità

Ancora un grande eroe tragico e ancora dei giovani attori, al centro della scena nel terzo titolo del 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, diretto da Giancarlo Marinelli, “Domani nella battaglia pensa a me”: si tratta di ”Prometeo” dal testo di Eschilo - in prima nazionale - uno spettacolo di cui regia e drammaturgia sono di Gabriele Vacis, grande regista italiano per la prima volta al Teatro Olimpico, giovedì 29, venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre alle 21.00.

Da sempre personaggio simbolo della ribellione, Prometeo è una figura vicina ai giovani perché, come loro, non riesce a contenere i suoi sentimenti e la forza dei recinti stabiliti dalle convenzioni, ed è un eroe che fa della sfida all’autorità costituita la sua condizione vitale.

“A dargli corpo e voce – spiega Vacis – saranno attori che stanno vivendo la prima giovinezza, il più giovane di 22 anni, il più anziano di 26.”

Ma Prometeo è anche molto altro: è l’archetipo della conoscenza tecnologica e scientifica, liberata dalle catene della superstizione e dell’ignoranza. Così, i giovani attori in scena affrontano questo progetto con le parole di Eschilo, per lasciarsi coinvolgere non solo dalla parola recitata, ma dalla danza e dal suono che diventa canto. Canto del coro, come nella tradizione delle tragedie classiche, in cui i personaggi emergono dal coro senza mai separarsene.

Da considerare inoltre, nel mito di Prometeo, la particolare dimensione del tempo sospeso in una pre-eternità, un’ “era giovane” che lascia aperte diverse prospettive, ed è affascinante che siano affrontate con attori tutti nel fiore dell’età, che mettono il loro entusiasmo e la loro energia al servizio dei temi, sempre attuali come quelli della tragedia di Eschilo.

Il linguaggio che utilizzano è stato adattato alla contemporaneità, pur rimanendo fedeli all’originale; è stato aggiunto solo un breve prologo, tratto da Esiodo, per introdurre gli elementi essenziali della narrazione.

Quanto allo spazio nel quale la vicenda si svolge il Teatro Olimpico “è il luogo ideale per mettere in scena una tragedia fatta di parola, azione e musica, senza nessun tipo di allestimento che non sia l’architettura palladiana, originaria come il testo di Eschilo” spiega Vacis nelle sue note di regia.

Per le tre date di “Prometeo” restano pochi biglietti, in vendita su www.classiciolimpicovicenza.it, alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza e al Teatro Olimpico, un’ora prima degli spettacoli. I prezzi dei biglietti sono: 25,00 euro (intero), 20,00 euro (over 65) e 18,00 euro (under 30).